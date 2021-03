¿Pandemia y romance? Como lidiar con la ansiedad de las citas en persona

Si ha pasado un año entero desde la última vez que te pusiste un bonito atuendo, saliste de tu apartamento y conversaste con otros seres humanos, entonces es una razón por la que te sientes ansioso por volver a salir en persona.

Por supuesto, también es natural sentirse ansioso por su salud, ya que la pandemia no ha terminado. Si bien las restricciones se están levantando en muchas áreas, no siempre está 100% claro qué actividades superan los límites de la seguridad.

Esta incertidumbre puede agregar una capa adicional de ansiedad, y con razón. Sin embargo, hay formas de tomar precauciones a medida que regresa a la escena de las citas.

En La Verdad Noticias, te presentamos algunos consejos que pueden ayudar si está nervioso por tener citas en persona después de un terrible año de la pandemia de coronavirus.

Reúnase con sus amigos primero

Si tienes una cita caliente en el horizonte, pero no has hablado con una persona cara a cara en meses, averigua si un amigo estaría dispuesto a pasar el rato contigo primero. "Esto romperá el hielo y te acostumbrará a ser sociable", dice Rabidoux.

Incluso si es algo simple, como salir a cenar o al cine, ayudará a sacudir el polvo de sus habilidades de conversación. Una vez que empiece a socializar de nuevo, dice Rabidoux, la idea de charlar en una cita no parecerá tan aterradora.

Haz una videollamada con tu cita

Tome sus nuevas habilidades de Zoom y llame a su cita antes de reunirse. “Esta es una excelente manera de escuchar la voz de alguien, verlo y tener una idea de si puede encajar bien o no”, dice Valentina Setteducate, terapeuta matrimonial y familiar con licencia.

Si la llamada sale bien, su ansiedad incluso podría desaparecer, especialmente si descubre que su cita está igual de nerviosos. Esta es una gran oportunidad para ser honesto acerca de cómo se siente, y tal vez incluso conectar por la incomodidad mutua.

Establezca algunas reglas básicas

Otra forma de aliviar la ansiedad es aclarar las "reglas" de la cita, como si te quedarás afuera o entrarás, te abrazarás o besarás, te quitarás las máscaras cuando solo estén ustedes dos, etc. antes de reunirse.

De esa manera, dice Rabidoux, puede ingresar a las cita sin tener que preocuparse por abordar un tema difícil o potencialmente incómodo. En cambio, pueden concentrarse en conocerse, sin preguntarse cómo o cuándo interrumpir la conversación para poner límites.

Obtenga respuestas a sus preguntas de salud

Si tiene la cabeza llena de preguntas relacionadas con la salud, pregúntele a su cita si ha sido vacunada, o cualquier cosa que tenga en mente. "Hablar sobre Covid-19 y vacunas es como cualquier otro tema de salud", dice Sasha Jackson, especialista en ansiedad.

Definitivamente debería hablarse de él, dice, pero en el momento y lugar adecuados, como en la llamada inicial de Zoom.

Dése una charla estimulante

“Cuando tenemos una interacción constante con los demás, generamos confianza a partir de la retroalimentación social que recibimos. Cuando no somos socialmente activos, podemos pensar demasiado y analizar si encajamos, si le agradamos a la gente o si nos juzgan, lo que dificulta las citas".

Entonces, si ha hecho todas sus preguntas, estableció las reglas básicas y aún se siente nervioso por mantener una conversación con una persona humana real, dése una charla de ánimo.

"Haz una lista de las razones por las que quieren ir a la cita contigo y qué tienes para ofrecer", dice. "Esto puede ayudarlo a bloquear los pensamientos negativos que lo hacen sentir ansioso".

No se apresure a volver a las citas

Dicho todo esto, si la idea de tomar un café con uno de tus fósforos de Tinder todavía te parece abrumadora, no te esfuerces. "Recuerda que no tienes que tener una cita si no te sientes bien", dice Rabidoux. Después de pasar un año en cuarentena, puede llevar un poco más de tiempo reunir el valor para ir a una cita. Y eso está bien.

