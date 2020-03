Pandemia y epidemia: ¿cuál es la diferencia entre el uso de estas palabras? Foto: 0021.com.ar

No te alarmes ante el coronavirus COVID-19, te decimos la diferencia entre las palabras pandemia y epidemia, pues, creemos que, es sumamente importante que la conozcas, para que, no entres en pánico, recuerda seguir las indicaciones sanitarias, para prevenir el contagio de este virus y no te auto mediques.

¿Cuándo se usa el término pandemia?

Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó que, el coronavirus COVID-19, es una pandemia, pero, ¿qué significa?, según dicha institución, ha señalada que este término se adjudica cuando una enfermedad infecciosa de humana se ha propagado de forma mundial, afectando una gran cantidad de personas y el área de infección sea geográficamente extensa.

¿Qué dice la RAE sobre la palabra pandemia?

La Real Academia Española, define pandemia como: “Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región”.

OMS y las condiciones para declarar una pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS), brinda las siguientes señala que solo se podrá declarar una pandemia, cuando la enfermedad infecciosa cubra con los siguientes requisitos: sea un virus nuevo, que no haya población inmune a él, que el virus produzca casos graves de enfermedad y que pueda transmitirse de persona a persona.

¿Cuáles son las fases que componen una pandemia?

La Organización Mundial de la Salud (OMS), contempla que una pandemia se desarrolla en las siguientes fases, y las cuales suman seis: fases 1, 2 y 3 corresponde a que el virus se da solo en animales; fase 4, se comprueba que la transmisión del virus es de persona a persona causando brotes a nivel comunitario; fase 5, hay propagación de persona a persona en al menos dos países de la región de la OMS.

La fase final o seis, hace referencia a que, los brotes comunitarios se han dado en un tercer país de región distinta a la de la OMS.

¿Cuándo se usa el término epidemia?

Según definen los Centros para la Prevención de Enfermedades y Control (CDC), una epidemia se da cuando una enfermedad incrementa rápidamente su número de casos, posicionándose por encima de los rangos normales para una zona geográfica.

Muchas veces se usan los términos de brote epidémico o brote, para hacer referencia a una epidemia.

¿Qué dice la RAE sobre la palabra epidemia?

La Real Academia Española, define pandemia como: “Enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente agran número de personas”.

¿Cuándo se declara epidemia?

Los Centros para la Prevención de Enfermedades y Control (CDC), señalan que, una enfermedad deberá contar con los siguientes requisitos, para ser declarada una epidemia: aumento reciente en la virulencia del agente e introducción de un brote en un entorno donde no se había presentado antes.

¿Cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia?

Cómo pudiste constatar, los términos realmente difieren en el nivel de propagación y alcance que una enfermedad tiene, así que, no te alarma, sucede que ahora, hay más países infectados con el coronavirus COVID-19, por lo que, guarda la calma, mantente informado y sigue las recomendaciones sanitarias que el gobierno federal anuncie.

Personas portando trajes para evitar el contagio durante una epidemia. Foto: La Revista Peninsular.

Con información de la RAE y Dinero en Imagen.