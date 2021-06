Palabras para el Día del Padre: ¿Cómo expresarle tu amor?

Las palabras para el día del padre son la mejor forma de expresarle el gran amor que le tienes, si quieres algunas ideas, a continuación La Verdad Noticias te comparte las mejores felicitaciones que puedes dedicarle en su día.

Palabras para el día del Padre

El Día del Padre es una fecha muy señalada que está en los calendarios de todos los países del mundo. No dejes que el Coronavirus arruine la posibilidad de felicitar a papá y envíale una felicitación para recordarle lo importante que sigue siendo para ti.

Un abrazo virtual acompañado de unas bonitas palabras o imágenes le reconfortarán igual que si te pudieras lanzar a sus brazos para desearle lo mejor en este día del padre en México.

Te compartimos algunas palabras para el día del padre que de seguro te ayudarán a dibujar una sonrisa a papá.

-Papá, aunque hoy estamos lejos no te olvido y te tengo presente.

-Me siento muy orgullosa (o) de ser tu hija (o), papá querido. Piensa en mí, que yo lo hago todos los días. Te amo, papá.

-Tener un padre es esencial, pero tener el mejor padre es algo excepcional ¡Felicidades por tu día, papá!

-Cómo duele pensarte y no tenerte a mi lado en este día. ¡Felicidades en el Día del Padre!

-No hay nada como un abuelo, que nunca me criticó, siempre me apoyaba en todo y me entregaba amor. ¡Felicidades para mi abuelo en el Día del Padre!

-Ayer cambió mis pañales. Hoy me ayuda en la vida. Cada día te admiro más, papá. ¡Feliz día del padre!

-Algunos héroes no tienen capa. A estos los llamamos papá. ¡Feliz día del padre!

-Mi héroe, mi refugio, mi mejor amigo y compañero… ¡Felicidades por tu día papá!

-Gracias papá por no decirme cómo vivir. Tú viviste y me enseñaste con tu ejemplo.

-No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre.

-Papá, gracias por estar ahí siempre apoyándome cuando te necesito y por mostrarme el camino correcto. Feliz Día del Padre.

-Aunque a veces te enfades un poquito tienes un corazón enorme, repleto de amor y buenos sentimientos. ¡Feliz día, mi querido Papá!

Frases de felicitación para el día del Padre

Imágenes, palabras y frases del día del padre son la mejor alternativa para decirle a papá lo que sientes.

-El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. ¡Gracias por tu tiempo papá!

-No hay palabra ni pincel capaz de expresar el amor de padre.

-Gracias por haberme educado así. Estoy orgulloso/a de ser como soy, y te lo debo a ti. Te quiero, papá.

-Padre, hoy solo quiero decirte que eres la persona que más respeto y admiro en el mundo.

-Cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me aconsejas y siempre que te llamo estás a mi lado. ¡Gracias, papá!

-No hay mejor homenaje a un padre que imitar noblemente sus virtudes. ¡Gracias por ser quien eres!

-Un padre no es el que da la vida, un padre es el que da el amor.

-Al padre se le necesita, se le quiere y se le respeta durante la infancia, pero es de adulto cuando se le entiende y comprende verdaderamente. ¡Gracias por todo papá!

-Buen padre es aquel que enseña a sus hijos a pensar, no lo que han de pensar. ¡Gracias por educarme tan bien, papá!

-El sueño del héroe, es ser grande en todas partes y pequeño al lado de su padre.

Así como estas palabras para el día del padre, tú también puedes llenarte de inspiración y decirle cuanto lo amas, deja hablar a tu corazón y dile lo que sientes.

