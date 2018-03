Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- En nuestro país hay una página de Facebook edita titulares machistas. La página se llama 'La Correctora' y está dedicada a editar y corregir titulares que tengan contenido machista en todos los medios mexicanos. Pues resaltan que el problema del machismo y las agresiones hacia las mujeres no solo se perciben o ven en los crímenes. Sino que también la manera en que los medios de comunicación lo manejan.

“Lo importante no es el vídeo, sino el abuso. No es un chisme, es un delito”, es una de las anotaciones que hace a una nota de prensa La Correctora.

“La forma en que se publican las cosas en los medios de comunicación hace que la violencia sea aún peor, porque no se habla de nota roja sino de medios supuestamente serios. Es feo, pero hay que mostrar las cosas como realmente son, no con máscaras”, dice Danae Silva, chihuahuense de 40 años quien junto a Abigail Gutiérrez, neoleonesa de 25 años crearon el personaje de La Correctora.

“A veces pareciera que defienden a los agresores y no parece que reflexionen sobre el mensaje que están enviando”, dice Silva

“Las personas nos comparten las noticias y a veces nos toca a nosotros leer e investigar para verificar que la información no esté siendo llevada por otro lado”, comenta Gutiérrez.

“Es terrible que aunque usen un poco de distorsión se vean los cuerpos de las víctimas, sigue siendo muy violento ver eso”, señala la chihuahuense.

