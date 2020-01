Padre de Meghan Markle seguirá hablando con la prensa hasta que contacte a su hija. (Foto cortesía People en Espanol)

El papá de la famosa Duquesa de Sussex Meghan Markle, continúa dando de qué hablar puesto que literal ha dado a conocer que continuará dando entrevistas hasta que logre ponerse en contacto con Meghan; hay que recordar que desde que su hija contrajo matrimonio con el Príncipe Harry, ha ofrecido entrevistas.

Papá de Meghan Markle seguirá hablando con la prensa

Si así lo dio a conocer en el programa Good Morning, Britain, en donde afirmó que continuará teniendo comunicación con la prensa en al menos una ocasión al mes puesto que sus acciones previas en ponerse en contacto con Meghan Markle no han dado resultado.

“Para mi, no hay otra manera de llegar hasta ellos. Ya lo he dicho. Básicamente daré una entrevista y esperaré treinta días para obtener algún tipo de respuesta. Y si no hay ninguna, probaré con otra entrevista”, informó.

Padre de Meghan Markle seguirá hablando con la prensa hasta que contacte a su hija. (Foto cortesía Revista Estilo)

Lo anterior tras reclamar una compensación económica a la pareja por el supuesto daño emocional que habría sufrido mientras observaba supuestamente cómo se manchaba su nombre en público en el documental “Mi historia para el canal Channel 5; información msn estilo de vida.

Papá de Meghan Markle, y unas cartas

De igual forma Thomas Markle explica que ha procedido de tal forma tras entregarle unas cartas su exmujer Doria Ragland, para que se las entregara a su única hija que tuvieron en común, sin embargo estas fueron ignoradas.

“Si quisieran ponerse en contacto conmigo, no tendrían ningún problema. Podrían hacerlo fácilmente”, aseguró.

Meghan Markle y Thomas Markle. (Foto cortesía LaBotana)

Cabe mencionar que el padre de Meghan Markle también externó su punto de vista sobre la demanda que llevaron a cabo los Duques de Sussex, contra dos tabloides por las presunta campaña de acoso que supuestamente realizaron contra Meghan.

“Creo que Inglaterra es aún más liberal que los Estados Unidos en términos raciales. No creo que haya sido víctima de bullying por culpa del racismo”, exclamó.

