Paco Ignacio Taibo II platica con La Verdad

Paco Ignacio Taibo II llegó a la Feria Internacional de la Lectura 2019 para participar en diversas actividades pero también para presentar su más reciente obra: “El olor de las magnolias / La libertad, la bicicleta”, un trabajo muy original, reversible, que incluye dos libros en uno.

Gracias a la gentileza de Editorial Planeta nos reunimos con Paco en la Filey para conocer mayores detalles sobre este trabajo sui géneris. El destacado escritor comentó que siempre pensó que la historia que pegaría fuerte sería la novela, pero se ha topado que le acercan a cada rato sobre todo periodistas para decirle que la que más le gusta es la de su padre. “Está claro, esta es la historia de un periodista que tiene 30 años y que no puede con la dictadura franquista hacer periodismo y se escapa de la manera más absurda, que se vuelve cronista deportivo de ciclismo, sin haber jamás sabido nada de ciclismo”.

Paco Ignacio Taibo II fue una de las figuras estelares de esta Filey 2019.

Le comentamos a Paco Ignacio Taibo II que destaca en esta historia como su padre se va implicando más allá de la cuestión deportiva, de la cuestión humana, se da cuenta de las triquiñuelas, se da cuenta de muchas cosas más allá y las intenta retratar, a lo que nos comenta: “Mira, cuando decidí escribirlo fue muy padre porque por fin conseguí todo el material, y mi propia memoria de mis relaciones con mi padre en aquellos años, y me puse a escribirlo y era chistosísimo en las noches, era como, yo estaba escribiendo y mi papá estaba al lado y yo lo miraba y él me decía ‘¿Voy bien? Y me decía ‘Quítale ahí esa coma”, fue un acto muy amoroso de recuperar a mi padre y me hizo muy feliz hacer este libro”.

Cuestionado sobre los recuerdos que logra rescatar de aquellos años, cuando su padre lo llevaba a algunas de estas carreras ciclísticas, nos comentó: “Son dos recuerdos, son recuerdos de entonces, del año 56, 57, 58, pero también son recuerdos de 30 años después de hablar con mi padre de esto”.

En la Filey Paco Ignacio concedió esta entrevista por cortesía de Editorial Planeta

Sobre “El olor de las magnolias”, dijo que surgió cuando estaba trabajando en el archivo general de la nación. “Estando ahí y encuentro los documentos de la importación de extranjeros por Porfirio Díaz para crear zonas de seguridad donde había conflicto con comunidades indígenas, y me dije: ‘Aquí hay una historia’ y empecé a escarbar, ya literariamente, luego agarré Nápoles como punto de partida porque es una ciudad que conozco muy bien porque he presentado libros míos en italiano 15 veces y estaban muy frescas mis memorias de Nápoles, entonces decido que el personaje principal que viene a México en la época porfirista es un adolescente que regresa 80 años después a Nápoles y trae culpa, y no sé cuál culpa es, y comienzo a construir la historia y la historia es llegan 19 italianos para poblar un lugar que se llama Las Magnolias, pero al mes un agente de la policía porfiriana dice: ‘Oye son muy raros, no son campesinos, se comieron la semillas, hicieron barbacoa al buey que le dimos y andan encuerados los domingos, hasta el cura se encuera los domingos’, y entonces ese era mi punto de partida para una novela que no puedo contar porque te la destripo.

Finalizó señalando que esta edición fue el resultado de una discusión muy sencilla en la que él le dijo a Editorial Planeta: “Son dos libros, son muy diferentes, no podemos publicarlos juntos en un volumen, si lo publicamos en dos vamos a subir el precio y el director de Planeta dijo: ¿Y si hacemos un reversible? Y yo dije un reversible tiene ventaja, son dos portadas, son dos libros diferentes pero el precio baja y eso me puso muy contento, yo soy de los que no me preocupa tanto mis derechos de autor sino que bajen los precios de mis libros.

