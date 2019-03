Paco Ignacio Taibo II, Juan Villoro, Sergio Ramírez y más en el segundo día de la FILEY 2019.

La bookbloguer de Leamos un Poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla sobre el segundo día de la octava edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) 2019.

Hoy en el segundo día de la Filey hubo mucha actividad y sobretodo las presentaciones de libros que los lectores tanto esperan. Dentro de los escritores que estuvieron hoy se encuentran Juan Villoro, Felipe Restrepo, Sergio Ramírez, Héctor Manjarrez y uno de los mas esperados Paco Ignacio Taibo II.

Segundo día de la Filey 2019.

En punto de las 17:15 horas el director del Fondo de Cultura Económico (FCE) presentó la colección “Vientos del pueblo” donde publicaran títulos clásicos y contemporáneos con costos desde los $9.00. El Fondo de Cultura Económico se presentó en la Filey este año con mas de 2,000 en oferta tales como colecciones populares, breviarios, divulgación de la ciencia, la colección 2000 y la mas importante y motivo de su visita a la Filey, el lanzamiento de la colección “Voces del pueblo” la cual es una colección de libro/folletos a bajo precio para poder llegar a asi a lectores de escasos recursos, en los primeros títulos encontraremos Cuentos de Elena Poniatowska, de Kipling, Fabricio Mejía Madrid, un cuento de Rosario Castellanos y la historia de los yanquis en México. Voces del pueblo forma parte de las medidas que toma el Gobierno Federal en su campaña pro-lectura.

Mandaban los libros a CONALITEC para hacerlos “pulpa”

En la presentación Taibo II acusó a administraciones pasadas de destruir tanto librerías como libros con daños insignificantes “ya matamos los problemas, como por ejemplo las editoriales del estado descatalogaban libros que habían sufrido un pequeño daño, tenían una esquina dobladita, les llovió y se inflamó un poco, perdieron el plástico y estos libros estaban condenados a la destrucción. En este país el año pasado destruyeron 200,000 libros, cuando lo descubrí condené a muerte al que destruyera un libro, textual, si lo veo me lo chingo”.

“No se pueden destruir libros en este país”

Paco Ignacio Taibo II

Taibo II menciona que este año se tendrán al menos 150 librerías en red. Habló que la administración pasada tenía en bodega 8 millones de libros que no pretendían sacar a la luz. Recordó como sus detractores criticaron sus intenciones de bajar los precios de los libros “yo no se que le pasa a esta sociedad pirrurris, no les cae el veinte que perdieron las elecciones”.

“Hay un viento de libertad en este país, vamos a empujarlo”

Desde que tomo el mando en el FCE, Taibo ha tenido como meta llevar la lectura a las personas de mas escasos recursos, aun si eso significaba poner en números rojos por un tiempo el FCE, estrategia que multiplico el número de visitantes en las librerías “no se si fue para ver si era cierto o fue un acto de reacción política como el que estamos teniendo por todos lados” al grado de regresar a los números verdes “con lo cual tuvimos suficiente para acabar con todos nuestros detractores” refiriéndose a los que no creían posible hacer realidad esta campaña “pasaron a calidad de difuntos”.

“Vamos a seguir bajando el precio de los libros”

Otro de los cambios que Paco Ignacio ha hecho en el FCE es el tipo de material que divulga “El Fondo se había vuelto un productor para el mundo de la academia superior y no un productor de libros para los ciudadanos entre los cuales se encuentra la academia superior” razón por la cual que ahora las colecciones populares serán mitad de literatura y mitad de ensayos, investigación social divulgación científica.

Literatura, periodismo y política

El nicaragüense Sergio Ramírez platicó con Felipe Restrepo donde ambos escritores mantuvieron una interesante conversación sobre las situaciones político y sociales en América Latina, el Ex- vicepresidente nicaraguenase habló de los años revolucionarios de Nicaragua y no pudo evitar hablar de la situación que se vive en Venezuela.

Hablaron de las diferencias en temas literarios en la época de Ramírez y la actual “el pensamiento se ha venido fragmentando, o más bien los jóvenes escritores no hacen el papel de protagonistas políticos”. Pero al mismo tiempo habló de los escritores que intentan incursionar en la política o viceversa, dijo que son dos cosas que no pueden mezclarse ya que para escribir se necesita, primero tiempo.

“Alguien que es vocero de una revolución, de un gobierno, de un poder político, cualquiera que sea su ideología y se pone a escribir cosas que tienen que ver sobre los hechos contemporáneos, en ese proceso termina escribiendo una novela de propaganda” ya que el escritor pierde esa habilidad crítica que necesita para poder meterse en hechos contemporáneos “desde el poder no se puede escribir sin tomar partido y si tomas partido es una obra de propaganda y las obras de propaganda ya sabemos en qué terminan”.

Sergio Ramírez mencionó que América Latina vive una “anormalidad en la vida pública” ya que la corrupción, el narcotráfico, los niveles altos de pobreza e inseguridad no deben ser considerados como normales ya que todos esto es el factor que desencadena las migraciones al norte del continente, principalmente a Estados Unidos, ya que carecen de oportunidades para obtener una vida digna. Y todos estos temas políticos deben ser expuestos en novelas, ensayos y toda forma literaria.

Respecto al papel de México en el conflicto en Venezuela mencionó “la ausencia de México se esta haciendo muy notable en América Latina y su papel había sido siempre muy importante” dijo el Premio Cervantes 2017 y agregó “creo que México debe tener un papel en América Latina y sobre todo en Centroamérica: un papel activo, no de ausencia”.

Juan Villoro

Otro de los escritores mas esperados fue Juan Villoro quien estuvo presentando su libro El vértigo horizontal: Una ciudad llamada México, lo cual se comprobó con un salón abarrotado donde varios de los presentes tuvieron que ocupar lugar en el piso al no haber asientos.

Juan Villoro en firma de libros.

El vértigo horizontal: Una ciudad llamada México habla de crónicas y anécdotas de lo que significa vivir en la Ciudad de México, aporta datos sobre la realidad de los actuales habitantes de CDMX. Habló sobre el último terremoto que azotó la capital, y su papel en él, pero sobre todo el papel de los ciudadanos y la solidaridad no solo en grandes catástrofes sino en el día a día. El como muchos periodistas tenía que hablar del temblor, pero sufría una especie de bloqueo escritor, por lo que se puso a observar a la gente a los militares y decidió hablar del puño cerrado “a veces es lo que hay que hacer, es guardar silencio para escuchar la vida”.

Libros de Juan Villoro en la Filey 2019.

Aprovechó la ocasión para criticar el exceso de información que circula en redes sociales y que mucha de esta son fake news, y es difícil de controlar, pero que los periodistas no deben caer en esas situaciones, incluso deberían sancionarlas. Pero que los lectores deben formar un frente para buscar y exigir la verdad al grado de convertirse en “cómplice activo de la información”.

Como pueden ver, fue una segunda jornada muy activa, pero aun hay mas que ver y mas escritores con los cuales convivir.