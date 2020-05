Pacientes con alto riesgo cardiovascular pierden más rápido la memoria

Personas con riesgo cardiovascular perderán más rápido la memoria. Foto: blogcrea.imserso.es

Un estudio asegura que los pacientes que sufren enfermedades cardiovasculares sufren el deterioro de su salud mental, incluso pueden llegar a tener Alzheimer; por lo que, tratar la afección cardíaca es indispensable si se quiere cuidar y mejorar la capacidad cognitiva de la persona afectada en años siguientes.

Estudio: riesgo cardiovascular está relacionado con la memoria

El 'Journal of the American College of Cardiology', publicó un estudio donde los científicos compararon puntuaciones generales de riesgo cardiovascular de Framingham (FGCRS), y para ello analizaron a mil 588 personas por 21 años y sin demencia del Proyecto Rush Memory, cuya edad promedio fue de 79.8 años.

Al comienzo de la investigación se les realizó el FGCRS y se hizo la separación de los pacientes en tres grupos de acuerdo al riesgo que tenían de sufrir una afección cardíaca, y estos fueron el grupo con más alto riesgo, el de riesgo medio y riesgo bajo.

Durante la duración de la investigación, de forma anual los pacientes se sometían a 19 pruebas que componen la puntuación compuesta, por lo que sus memorias fueron medidas de la siguiente forma: velocidad perceptiva, memoria episódica, memoria de trabajo y memoria semántica.

La primera se refiere a la capacidad para comparar con precisión, letras, números, patrones u objetos; la segunda se refiere a la memoria de eventos que ocurren día a día, la tercera habla sobre la memoria a corto plazo y la semántica a la de largo plazo.

Los resultados de la investigación se resumieron en que las personas con mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas eran también las que podrían perder más rápido habilidades mentales como: velocidad de percepción, memoria episódica y memoria de trabajo.

Además, los científicos revisaron las resonancias magnéticas que aplicaron a los pacientes y concluyeron que las personas con mayor riesgo cardiovascular poseen menor volumen en la totalidad del cerebro, hipocampo y materia gris, estos dos últimos son los marcadores más comunes de neurodegeneración por Alzheimer.

También, reconocieron que presentaban más hiperintensidades de la sustancia blanca, es decir manchas blancas que disminuyen el funcionamiento de una parte del cerebro.

Cabe destacar que el volumen del hipocampo tiene que ver directamente con la memoria de trabajo y la memoria episódica, mientras que las hiperintensidades de la sustancia blanca se vinculan con la velocidad de percepción.

Al respecto el Departamento de Epidemiología y Bioestadística, Escuela de Salud Pública de la Universidad de Medicina de Tianjin, China, concluyó en voz de Weili Xu que, ante la falta de tratamiento para la demencia es necesario controlar y monitorear el riesgo cardiovascular de los pacientes, para garantizar que al envejecer podrán mantener una memoria sana.