POSICIONES sexuales que te brindarán CONFIANZA en la cama ¡Disfruta el momento!

Independientemente de su edad o nivel de experiencia, hay ocasiones en las que es posible que necesite algunos consejos para ganar confianza en la cama. Y si además quieres descubrir cuáles son las posiciones favoritas de los hombres, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.

No es raro sentirse vulnerable cuando estás desnudo, o avergonzarte si no estás haciendo una nueva posición "perfectamente" en el primer intento. La confianza en uno mismo está relacionada con muchas cosas, especialmente cuando se trata de la sexualidad. Es parte de las decisiones diarias, seamos conscientes de ello o no.

Entonces, ya sea que estés con una nueva pareja y buscas un impulso de autoestima, prueba una (o todas) de estas posiciones, y disfruta el momento.

Posiciones sexuales para tener confianza

Arriba

A menudo una de las formas más eficientes de sentirse cómodo es primero sentirse incómodo. Mucha gente admitirá que estar en la cima los hace sentir vulnerables, y es precisamente por eso que debes hacerlo.

Estar en la cima es la posición sexual dominante, ya que tú controlas el ritmo. Concéntrate en trabajar tus caderas para ayudarte a ti (y a tu pareja) a alcanzar el orgasmo. Puede que sean necesarios algunos intentos para encontrar la combinación correcta de ritmo y velocidad, pero te alegrará haber hecho el esfuerzo.

Estilo perrito

Es perfecto porque permite que ambos socios, independientemente del género, desempeñen un papel activo. Si estás con alguien que te está entrando por detrás, estará haciendo lo suyo, mientras que puedes usar una mano libre en tu clítoris, o incluso probar un vibrador. Prueba diferentes maniobras y ángulos hasta que descubras qué te parece mejor.

Debilidad en las rodillas

El sexo oral como un todo realmente puede ayudarte a conectarte emocionalmente con tu pareja. Sin mencionar que el buen sentarse en la cara a la antigua es la manera perfecta de unirlos a usted y a su pareja y brindarles la confianza necesaria para abordar movimientos sexuales aún más arriesgados.

Soporte de sofá

Aunque esta posición es técnicamente similar al estilo perrito, ofrece un mundo completamente nuevo de posibilidades cuando se trata de tener más confianza en la cama, porque no estás en la cama, sino que estás tumbado sobre el respaldo de un sofá mientras tu pareja entra en ti desde atrás.

La confianza puede provenir de sentirse un poco más desviado de lo habitual, y esta posición es una excelente manera de flexionar los músculos que rompen las reglas sexuales.

Piernas arriba

El misionero clásico siempre es genial, pero poner tus piernas sobre los hombros de tu pareja durante el sexo es una manera rápida y fácil de llevarlo a un nivel superior. El hecho de que estás mostrando más de tu cuerpo y también poniendo a prueba tu atletismo.

Si necesita una dosis extra de motivación, recuerde que tener confianza en la cama hará que el sexo sea mejor, porque estará menos concentrado en lo que podría salir mal y más enfocado en disfrutar el momento presente.