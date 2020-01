PELIGROS que se corren al reutilizar el aceite de cocina. (Foto cortesía Alimente)

Seguramente has visto algún establecimiento que reutilice el aceite para freír los alimentos que ofrece como churros, papas, salchicha, pescado, etc, o simplemente lo has tenido que hacer porque piensas que no se debe de tirar, ya sea para ahorrar o porque piensas que todavía sirve, sin embargo esto podría representa un peligro, y por ello aquí te diremos cuál es.

Peligros de reutilizar el aceite para freír

Así, aunque no lo creas, este acto tan inofensivo de reutilizar el aceite para freír, puede traer grandes efectos negativos para nuestra salud, puesto que con el calor el aceite inicia su proceso de degradación y por ende produce sustancias que son nocivas; la nutricionista Stephanie Stinisky aseguró que el aceite no se debe reutilizar más de tres veces.

“Cuando se calienta una y otra vez aparecen los ácidos grasos como el grupo trans que aceleran el proceso de coagulación sanguínea aumentando el riesgo de padecer un infarto, obesidad, envejecimiento prematuro, diabetes, hipertensión, espinillas o incluso el cáncer”, explicó.

PELIGROS que se corren al reutilizar el aceite de cocina. (Foto cortesía Directo del Olivar)

De igual forma, la fundadora de “Reutilizando aceite” situado en Perú, subrayó que consumir aceite quemado es una “veneno”, y por ello se debe ser precavido al momento de tirarlo.

Recomendaciones ante este tipo de aceite

Ante esto, el portal planetita.org da a conocer que el aceite tras utilizarlo se debe colocar en una botella, guardarla hasta que esté llena, posteriormente cerrarla y tirarla a la basura. Cabe mencionar que también recomiendan que el aceite no humee; quitar las impurezas que sobran del aceite que guardarás; evitar que se sobrecaliente y si guardas el aceite para volver a freír, que se conserve en un lugar oscuro, puesto que la luz lo oxida; información El IMPARCIAL.

