¿Outfits en negro este Verano? Aquí los mejores

Los mejores outfits en negro de este Verano 2020. Foto: outfit

En esta temporada los colores sean tendencia no quiere decir que no haya prendas increíbles para todos los gustos, es por ello que si buscas un estilo clásico y elegante sin colores brillantes, en pocas palabras el increíble color negro, te mostramos los mejores outfits para este verano 2020.

Vestidos satinados

Y de tirantes son una prenda que no debe faltar en tu guardarropa en ninguna temporada, es ideal para cualquier temporada y son perfectos para estilos sobrios y elegantes, especialmente si se trata de reuniones casuales pero que son por la tarde o la noche.

Pantalones Deportivos

No toda la ropa deportiva puede usarse solo para ejercitarse, en el caso de los pants también pueden ser un modo de jugar con tu estilo y creatividad y resaltar tu look dándole un aire más sofisticado, lo ideal es que se combinen con crop tops pero que no olvides la bolsa y accesorios para que no parezca que vas al gym.

Vestidos Midi

Los vestidos midi siguen siendo los favoritos en esta temporada y, a pesar de que vienen en distintos colores, si lo que quieres es un estilo más elegante, son ideales y super cómodos, además que el negro permite que gregue accesorios coloridos o hacerlo más sofisticado con joyas doradas.

Crop Top y pantalones anchos

Los crop tops se han vuelto un must de temporada y combinarlos con pantalones a la cintura con piernas anchas son ideales ya que resaltan tu estilo y estiliza tu figura, además con prendas que van muy bien al usarse en un mismo outfit, y que puedes usar de modo casual con sandalias o hacerlo más elegante con un blazer y zapatos altos.

Biker Shorts

Los biker shorts parecen haber llegado para quedarse ya que son prendas con un montón de estilo que además son muy versátiles, por lo que se han vuelto las favoritas de esta temporada y de las celebridades, quienes no dudan en incluirlas en cómodos y veraniegos outfits.

QUIZÁ TE INTERESE LEER:Verano 2020: Outfits en animal print que son perfectos para esta estación

Ahora que has visto las mejores prendas para este verano, te sorprenderá que no tiene nada de diferente con la primavera sin que luzca armonioso. El color negro es un color neutro y con estilo, ¿lo escogerás para este verano para tu outfit?