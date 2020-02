Outfits acompañados de un cinturón una tendencia que no puedes dejar pasar. (Foto cortesía HOLA!)

Si eres de las personas que cuida el mínimo detalle para llevar un outfit a la perfección, y por ende estás en la continúa búsqueda de los pequeños detalles que potencializan tu vestimenta y por ende le dan ese toque especial a tu figura y a la combinación de las prendas que llevas, este tip te será de gran ayuda.

Outfit con cinturón en esta temporada

Así es, se trata del accesorio que se ha usado en muchos años, el cual en diversas ocasiones se ha pensado que es único de los hombres, sin embargo este también es muy útil para las mujeres que buscan darle un toque especial a su vestimenta, ya sea cuando unos impecables jeans, en faldas o vestidos.

Por ello es esta temporada en la que está a nada de finalizar el invierno y por ende la primavera se hará presente, el cinturón será tu gran aliado para tus outfits que llevarás en diversos momentos, ya se en tu trabajo, una cena familiar, cita con tu pareja o de fiesta.

Un punto muy importante, es que en algunas ocasiones solemos emplear un cinturón que sea muy discreto, sin embargo para esta ocasión y por ende la tendencia, señala que los diseños más extravagantes serán los más indicados en tu outfit en estos meses; información Radio Fórmula.

Outfits acompañados de un cinturón una tendencia que no puedes dejar pasar. (Foto cortesía InStyle)

Outfits con cinturón que no te puedes perder

Así que no lo pienses más, y si eres amante de los sacos oversized puede ser una gran opción para uses este gran accesorio que le dará ese toque especial que tanto buscas, al igual que no dejarás pasar esta tendencia.

Por otro lado, si eres de las mujeres que adoran los outfits que involucran una playera por dentro de unos asombroso jeans y una chaqueta, los cinturones con hebillas llamativas serán tus grandes aliados para llevar una vestimenta a la perfección en esta temporada.

Outfits acompañados de un cinturón una tendencia que no puedes dejar pasar. (Foto cortesía Mercado Libre Argentina)

