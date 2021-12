Outfit para Navidad 2021

Los outfit para Navidad son una de las situaciones a las que las personas se enfrentan cada año en esa época para lucir elegantes y de forma espectacular, cabe mencionar que los estilos dependen de cada personalidad.

La navidad es una de las épocas más especiales durante el año y es por ello que la mayoría de personas se preocupan por lucir elegante para celebrar las reuniones navideñas y exhibir un estilo inigualable. En especial, son las chicas quienes más se inspiran para poder verse guapas el fin de año.

Si deseas conocer los mejores outfit para Navidad, a continuación La Verdad Noticias te comparte diferentes looks de mujeres y hombres para que esa noche luzcan inigualables.

Outfit para Navidad de mujer

Outfit para Navidad para mujer

Los looks para navidad en tendencia de mujer se caracteriza por su elegancia. No obstante, muchas prendas son versátiles y esto ayuda a construir looks más únicos y chics que te permitan revelar tu carácter por medio de la moda, toma nota:

La moda denim - Un clásico que nunca falla

Para esta navidad 2021, una de las propuestas más prometedoras son los clásicos outfits en donde predomina el denim. Por lo que, si no quieres ir de compras, puedes sacar ese vaquero usado de tu armario para combinarlo con prendas (tales como suéteres o camisas, por ejemplo).

Las slouchy boots

Este tipo de botas, conocidas normalmente como "slouchy boots", se distinguen por su comodidad y además, marcan el estilo propio de cada mujer. Así, permite crear looks casuales, románticos y/o formales. Cabe destacar que, las famosas apuestan por estas botas para vestir en fin de año.

Prendas en rojo pasión

Con la llegada de las fiestas navideñas, el color rojo pasión se pondera como una tendencia para lucir en las reuniones y crear un outfit llamativo. Por medio de dicha tonalidad, las amantes de la moda podrán transmitir su pasión y elegancia a primera vista.

Monos de mujer anchos

Si no quieres usar vestido o apostar por el denim en navidad, te recomendamos optar por un elegante mono de mujer. Siendo esta, una prenda que luce chic en cualquier momento del día y se puede combinar de múltiples maneras, adaptándose así, a todos los gustos y preferencias de las chicas.

Abrigos largos

Los abrigos largos (o extra largos) te ayudarán a realzar al máximo nivel la elegancia de tu look nocturno.

Outfit para Navidad para gorditas

El look en tendencia para navidad para gorditas es aquel con el que te sientas cómoda. Si tienes la navidad en familia, de seguro que esta se lleva a cabo la misma fecha de la fiesta navideña y lo ideal es usar un vestido negro rojo o de otro color de preferencia oscuro y combinado con dorados o plateados.

Tu look debe ser radiante e impactar con tu maquillaje el cual debe ir perfectamente en armonía con lo que lleves puesto. Y por último, pero no menos importante, están los accesorios deben elegirse de la siguiente manera: si el vestido es muy cargado, deberán ser lo más sencillos posible y si el vestido es simple, los accesorios deberán darle ese toque de glamour, lo ideal es usar piezas de joyería que sean plateadas o doradas, que los zapatos tengan tacón alto, puesto que estiliza tu figura y lucirás mucho más femenina.

Outfit para Navidad de hombres

Outfit para Navidad para hombres

Lograr un outfit para Navidad para hombres con un toque distinto es posible con las siguientes opciones:

Chaleco + botas

En esta época puede funcionarte muy bien hacer un look monocromático, es decir, todo en la misma gama de color. Así que te proponemos un look basado en tonos otoñales: beige, café y naranja. Elige una playera de manga larga beige, un pantalón café anaranjado y un chaleco café, que contrastará con tu camiseta.

Trendy: t-shirt + saco

La sugerencia es usar tus jeans favoritos, una playera gris lisa o una con logo (que están muy de moda), un saco negro y una bufanda roja, para darle un aire navideño. Ponte unos tenis de vestir y estarás listo.

Look navideño clásico: suéter y camisa

Si quieres hacerlo aún más formal, inclínate por colores oscuros, negro o gris y puedes inyectar color con una bufanda. Las camisas lisas, también son una apuesta segura, aunque hay estampados muy de tendencia: las flores o los puntos.

Look navideño cool: jeans y chamarra de borrego

El truco está en añadir esa chamarra de borrego, que es una de las prendas tendencia esta temporada. Combina tus jeans con una playera y asegúrate de elegir bien esta chamarra. Irás perfecto, casual, cómodo, calentito y a la moda.

Outift navideño formal: traje + abrigo

Si lo tuyo es la elegancia y estas fiestas requieren una vestimenta formal, lo que tienes que llevar es un outfit para Navidad de traje. Como hace frío, añade un abrigo, la sugerencia es un abrigo largo de lana en un tono gris más oscuro que el de tu traje. Para el calzado, decídete por unos zapatos oxford y añade unos calcetines de colores para dar ese toque juvenil y fashion. Irás como un dandy.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!