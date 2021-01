Outfit de Rosalía transparente, ARRUINADO por sus pies ¡”WTF las chanclas”!

El outfit de Rosalía se arruinó con este pequeño gran detalle en sus pies. | vanitatis

La famosa cantante Rosalía ha tenido a lo largo de su trayectoria varios outfits ostentosos y poco comunes, y no está por demás decir que además de caros, ha lucido varios con marcas en su diseño como Louis Vuitton, sin embargo esta vez no estuvo cerca de una buena combinación ya que combinó su hermoso outfit con este tipo de calzado no tan atinado.

Entre esas marcas se encuentran firmas como Versace, Louis Vuitton, Gucci o Dolce & Gabbana, aunque Rosalía tampoco se olvida de los diseñadores españoles: María Escoté, Palomo Spain, Balenciaga o Dominnico.

Las sandalias arruinaron el outfit de Rosalía. foto: instagram

La foto compartida en su cuenta de instagram con alrededor de 2 millones de “me gusta”, tiene todo loque se necesita para ser exitosa, un fondo a la orilla del mar, en un atardecer. Su figura escultural con un outfit súper transparente que deja ver su figura, sin embargo, no pasó desapercibida al bajar las miradas a todo su look llegando a los pies y dejar ver unos zapatos que tuvieron lugar a varios comentarios negativos de sus seguidores.

El outfit de Rosalía

Rosalía siempre se ha caracterizado por ser arriesgada a la hora de vestirse y lucir prendas muy llamativas, que en ocasiones logran marcar tendencia o incluso dividir opiniones.

Sandalias suela gruesa

Las sandalias de suela gruesa sin duda han dado mucho de que hablar, y serán tendencia este 2021, ya Converse ha sacado una línea de tenis que llevan esta tendencia, y son favorables para personas de talla corta, sin embargo, cuando se trata de lucirlas, debemos tener mucho cuidado de no exagerar en los estilos ya que nos podemos llevar tremendo fiasco.

Calzado con suelas

Clomentarios como “wtf las chanclas”, “Con esas zapatillas flotas hasta el mediterráneo”, “Están buenas las chanclas”, “Tus chanclas son lo que más me llamó la atención”, “Alguien que me explique qué tiene en los pies”, sorprendidos sus fanáticos que creían que era imposible lo que usaba.

