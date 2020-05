Outfit de Belinda con short ¡Perfecto para esta cuarentena!

Belinda es una de las mujeres que no solamente acapara a atención de la mayoría de las personas por su gran talento en el mundo de la música, sino también lo hace con cada outfit que lleva en cada momento, tal como el que a continuación daremos a conocer que es perfecto para esta cuarentena.

Belinda y sus outfits en Instagram

Así es, la cantante de amor a primera vista , Belinda, nos ha deleitado con su gran timbre musical y también nos ha dejado con la boca abierta con cada uno de los outfits que ha portado; su facilidad que tiene de crear grandes outfits para cada ocasión, como la cuarentena, es una de sus grandes características en este mundo de la moda.

Sí, uno de los grandes testigos de estos inigualables outfits es su cuenta de Instagram, la cual asciende a los 9 millones de seguidores y resguarda grandes momentos de la cantante. En estas imágenes podemos observar con diferentes prendas y accesorios que la hacen lucir como una princesa.

Outfit de belinda con short

Por si en esta cuarentena quieres un outfit que te haga sentir espectacular y muy fresca en esta temporada del año que trae un calorcito muy peculiar, sin duda alguna la siguiente opción te encantará, más si eres de las mujeres que gustan de los shorts de mezclilla y de las blusas que dan vista a nuestra espectacular cintura; este lo acompañó de un collar que está lleno de estilo y fuerza.

Un punto muy importante de este look es que te brindará una comodidad excepcional porque el short no es tan corto, lo cual hará que te despreocupes por los gorditos de las piernas o de alguna imperfección que no quieres lucir, cosa que hay cuidar mucho cuando llevamos uno más pequeño, más si este nos queda muy apretado de la zona baja y alta.