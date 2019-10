Outfit: Selena Gómez IMPACTA con traje sastre, tacones y remata con vestido a rayas

Outfit: Selena Gomez IMPACTA con traje sastre, tacones y remata con vestido a rayas

Selena Gómez recién estrenó dos canciones que han sido todo un hit en las plataformas Spotify y Youtube, ambas están en los primeros lugares de popularidad. Cabe destacar que el nombre de Selena también ha sido mencionado por los medios de comunicación debido al intenso drama y controversia por la canción que presuntamente le dedica a Justin Bieber, "Lose You to Love Me".

#Outfit de Selena Gómez

Sin embargo otra de las cosas que medios como Vogue no pueden dejar pasar son sus sofisticados outfits que la han hecho lucir como toda una "working girl".

#OOTD Selena Gómez

Selena llegó a Nueva York para continuar la promoción de su nuevo material musical y ha logrado la hazaña de cambiarse cuatro veces en un día y acertar con cada uno de sus estilismos.

Selena Gómez IMPACTA con traje sastre, tacones y remata con vestido a rayas

"Gómez comenzó el día con un llamativo traje sastre azul de terciopelo de Sies Marjan, luego optó por un look más femenino y seductor, un vestido midi con estampado abstracto de Ganni que combinó con unas botas altas negras para después dejarse ver con un atuendo más casual con un falda tipo paper bag de rayas que complementó con un top negro sin mangas. Selena terminó el día con un mood de mujer de negocios, gracias al traje sastre gris de blazer oversize y pantalones cigarette de Frame con el que cerró el día y con el que, además, redefinió la estética working girl al combinarlo con unos zapatos destalonados de tacón en blanco y negro de Proenza Schouler", afirman los medios internacionales.

Selena Gómez IMPACTA con traje sastre, tacones y remata con vestido a rayas

Selena completó su look con una bolsa negra y un body negro de Skims, la nueva marca de shapewear de Kim Kardashian.

Selena Gómez IMPACTA con traje sastre, tacones y remata con vestido a rayas

Por otra parte, en su visita a SiriusXM, Gomez escogió un look de la colección Primavera/Verano 2020 de la marca francesa Jacquemus. Un cómodo vestido tejido con rayas rosas verticales que, definitivamente, ayudaron a estilizar su figura, haciéndola ver más larga y esbelta.

Selena Gómez IMPACTA con traje sastre, tacones y remata con vestido a rayas

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos

¿Qué look te gustó más?

Tal vez te interese: ¿Cuánto cuesta el OUTFIT de Belinda que lució en la Fórmula 1?