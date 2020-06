Outfit: Falda wrap será tendencia en este verano 2020. (Foto cortesía Damar Rivillo)

Si duda alguna la estación del año que tiene toda la energía, actitud y que se caracteriza por su calor es el verano 2020, esta época del año en el que las personas sacan de su armario las mejores prendas para estar súper frescas. Un claro ejemplo de esta y que será tendencia es la falda wrap.

Así es, seguramente tendrás tu estación favorita por ciertas características de esta, ya sean los colores que se hacen presentes, su clima o la vibra. Por ello si eres amante del verano 2020 o quieres un outfit que te haga sentirte muy cómoda y sin tanto calor, seguramente esta opción que consta de una falda wrap te encantará.

Sí, cuántas veces padecemos una época del año porque no estamos preparadas y por ende porque no contamos con las herramientas suficientes para hacerle frente, seguramente muchas, sin embargo esto no debe de ser así porque existen grandes opciones para que gocemos una determinada fecha; la falda wrap es un claro ejemplo de esto, lo mejor de todo es que será tendencia.

Outfit: Falda wrap será tendencia en este verano 2020. (Foto cortesía Fábrica de Imaginación)

Un punto muy importante y que nos dará una gran idea del por qué esta falda estará de moda en el verano 2020, es que esta tomó inspiración de los pareos, la silueta recta de la falda lápiz para agregar volantes en la zona frontal o lateral de dicha prenda; estas suelen lucir con diferentes texturas y por ende diversos tamaños.

Cabe mencionar que para el calorcito que está a nada sentirse tras esta estación del año, es recomendable que estas sean de algodón, de seda o de efecto cuero. Por otro lado si lo que quieres es un estilo más bohemio, las faldas wrap con volantes en la zona delantera son espectaculares para este aspecto.