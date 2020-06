Outfit: El vestido floral de Kate Middleton que no puede faltar en tu armario. (Foto cortesía TgCom24)

Una de las mujeres de la realeza que siempre ha acaparado la atención por cada outfit que porta en sus diversas actividades, y claro por su labor, es la esposa del Príncipe William, Kate Middleton. Un claro ejemplo de esto es su vestido floral que nos ha dejado con la boca abierta y que no puede faltar en tu armario en esta temporada que llegó con toda la actitud.

Outfit de Kate Middleton

Así es, si eres fiel seguidora de la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, seguramente sabrás que en cada evento que acude porta un gran outfit, sea cual sea la ocasión ella sabe vestir a la perfección, no por nada este vestido floral ha sorprendido a muchas personas y por ende no puede faltar en tu armario, no en esta estación del año que se caracteriza por su energía y su calor.

Como comentamos, la madre de Carlota Cambridge, Luis de Cambridge y Jorge de Cambridge, siempre tiene el outfit perfecto para cada ocasión a la que tiene que asistir, tal como en esta visita al hospital “The Nook” en donde sembró flores en el jardín de dicho hospital.

Vestido floral de Kate Middleton

Sí, tras las llamadas en el hospital infantil “The Nook”, Kate Middleton llevó a cabo su primera aparición en público, esto para presenciar la labor de los docentes y los infantes que ahí habitan. Como comentamos, en esta visita la Duquesa de Cambridge repartió semillas de girasoles y también sembró, pese a que portaba su espectacular vestido floral.

Dicho outfit en tono violeta, con un escote en V súper sutil, de mangas abultadas, es de la reconocida marca “Faithfull The Brand”, es una excelente opción para esta temporada y por ende no puede faltar en tu armario. Cabe mencionar que este lo combinó con unas hermosas zapatillas abiertas en un extraordinario color, tono nude.