No cabe duda de que la carrera de Danna Paola despegó desde su participación en la serie de Netflix, Èlite, pues ahora no sólo es reconocida por ser una talentosísima actriz y cantante, si no que hasta influencer de moda y belleza, es más a continuación te compartimos el look de oficina perfecto, inspirado en un de sus outfits más recientes.

Hace un par de días Dior celebró la apertura de sus nuevas boutiques de mujer y hombre en la Ciudad de México, y como invitadas asistieron celebridades como Michelle Renaud y Danna Paola, siendo esta última una de las más elegantes y sofisticadas con un par de pantalones escoceses.

Los pantalones a cuadros escoceses podrían ser una apuesta bastante arriesgada y complicada de combinar, pero no cabe duda de que Danna tuvo un tremendo acierto que sí o sí nos encantaría incorporar en nuestros armarios como parte nuestros looks para oficina.

Para este match perfecto, sobrio y nada extravagante, la actriz combinó el outfit firmado por Dior con una blusa negra ¾ de cuello camisa, un top bustier y un cinturón ancho, también en color negro. A su vez, complementó con un brazalete dorado y un sombrero de copa y detalles geométricos en negro.

Ahora bien, tremendo outfit debe ser llevado responsablemente con el maquillaje perfecto, ‘ni muy muy, ni tan tan’, por ello nos encantó cómo Danna eligió llevar toda la atención a sus labios, con un hipnotizante color rojo. En sus ojos, unas hermosas pestañas con volumen, un penetrante delineado en color negro en la parte superior y unas sombras con acentos grises.

Para acabar, la famosa, quien fuera portada recientemente en la revista Vogue, lució una melena suelta y lisa, en acentos castaños y mechas rubias, muy en tendencia para esta temporada invernal.

Outfit: Danna Paola te enseña los mejores atuendos para la oficina

¿Qué te pareció su atuendo? Ideal para ir a la oficina y lanzarse por unos drinks en la ‘Happy Hour’, ¿no crees? Así que ya lo sabes, no les digas adiós a ese par de pantalones escoceses y combínalos ya sea con una blusa negra, como Danna Paola, o con una en color pastel, de acentos azules, grises o rojos.

