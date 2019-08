Ousman Umar, su “Viaje al país de los blancos”

Ousman Umar salió de su natal Ghana con tan sólo 13 años; no sabía el idioma, no tenía dinero, no tenía educación y había visto morir a muchos de sus compañeros durante el viaje que lo llevaría a España. Actualmente tiene 2 carreras, un máster y una ONG premiada por la ONU, y cuenta su epopeya en un libro de memorias: “Viaje al país de los blancos”.

A pesar de las necesidades, vivió una infancia feliz; caminaba 7 kilómetros cada día para ir a la escuela, pero en realidad “había que caminar para todo [...] para ir a trabajar al campo, para ir por agua, para todo”.

Y un día presenció algo que lo marcó de por vida: “Vi volar un avión en el cielo. Me contaron que dentro iban hombres blancos y empecé a preguntarme quién era el hombre blanco y cómo conseguía hacer volar un avión. Yo hacía mis propios juguetes y no podía entender por qué los aviones volaban y mis juguetes no”.

Posteriormente fue esa curiosidad la que, con 9 años, lo llevó a trasladarse a Techiman, la ciudad más cercana a su aldea (en donde aprendió chapistería y soldadura), y luego a Acra, la capital de Ghana.

Como en Acra sólo trabajaba a cambio de un plato de arroz y alguna propina, le recomendaron a Ousman que se fuera a Libia, pues allí sí encontraría un trabajo con sueldo que le permitiría irse a Europa.

Con 12 o 13 años, unos camioneros le ofrecieron llevarlo a Níger y ahí se encontró con Musa, un amigo de Ghana con quien emprendió el viaje.

“Allí nos unimos a otras 44 personas. Los traficantes nos dijeron que si pagábamos más, nos llevarían en land rovers y llegaríamos a Libia en tres días, en lugar de las dos semanas que se tardaba en camión. Como éramos analfabetos, les creímos y les pagamos. Fue el infierno”.

Luego de 3 días de viaje, los conductores los dejaron abandonados en el desierto, así que el grupo tuvo que caminar, soportando temperaturas que superaban los 40 grados en el día y -15 por la noche. “De los 46 que comenzamos ese viaje sólo llegamos vivos seis”.

Ya en Libia, Ousman pasó 4 años trabajando para juntar los mil 800 euros que le pedían para llevarlo en patera a Europa.

“Nos dijeron que tras una travesía por mar de 45 minutos estaríamos en el paraíso, en el país de los blancos, en Europa. Nos llevaron a Mauritania. Allí, la mafia nos dio material para fabricar dos pateras. Nos echamos al mar. En cada una iban unas 150 o 200 personas. La patera en la que iba mi amigo Musa se hundió. Ninguno llevaba salvavidas, ninguno sobrevivió”.

Luego de otro mes en Mauritania y 48 horas de viaje, la patera logró llegar a Fuerteventura, en donde Ousman fue interceptado por la Policía y enviado al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la isla.

“Me tuvieron allí casi 40 días. Después de muchos interrogatorios y de hacerme pruebas óseas, me dijeron que tenía derecho a residir en España porque era menor de edad. Tenía 17 años”.

Fue llevado a Málaga y posteriormente a Barcelona. Ahí Ousman por primera vez en muchísimo tiempo se sintió libre y conoció a quien en un futuro se convertiría en su madre adoptiva.

“Me acerqué a ella y le dije en inglés que quería ir a la Cruz Roja, que por favor me ayudara... No me entendió nada porque no hablaba inglés. Pero me cogió de la mano, nos apartamos de la multitud y llamó a su marido. Esa señora me invitó a desayunar, me explicó cómo ir a la Cruz Roja y me dio su número. Fue mi salvación”.

Con la ayuda de sus padres adoptivos, Ousman se puso a estudiar español, catalán y matemáticas, aprendió a leer y escribir y luego de la preparatoria comenzó a estudiar Química en la Universidad de Barcelona, pero la tuvo que dejar por su trabajo reparando bicicletas.

Con el dinero ganado, logró estudiar Administración de Empresas y Relaciones Públicas y Márketing y además “También le pagué la carrera a un hermano mío en Ghana que quería vender sus gallinas y cabras para venir también a España”.

Comenta que no fue fácil convencer a su hermano de que no fuera a España, pero le dijo que el paraíso auténtico estaba allí y que lo que necesitaba era estudiar en Ghana.

“El blanco es ingeniero y hace aviones no por ser blanco, como yo pensaba al principio, sino porque ha estudiado. Si alimentas la barriga, sacias el hambre un único día. Si das educación, estás dando comida para siempre. Esa es la solución. La inmigración se debe solucionar en el país de origen, y se soluciona con educación”.

Ousman se dio cuenta de que se había salvado (durante su viaje) y que había salvado a su hermano al convencerlo de quedarse y estudiar en Ghana, así que su deseo era poder salvar a otros niños, y creó la ONG Nasco Feeding Minds.

El objetivo de Nasco Feeding Minds es montar aulas informáticas en las escuelas de Ghana para que los niños se puedan quedar a estudiar allí, y aunque al principio no encontraba apoyos, actualmente cuenta con 8 aulas en 19 escuelas y ha ayudado a más de 11 mil niños. “Espero que puedan ser muchas, muchas más”, concluye Ousman.

