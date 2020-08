Otoño 2020: tendencias para OUTFITS a prueba de errores ¡vive la moda!

Descubre cuáles son las tendencias que te guiarán al outfit perfecto este otoño 2020. Foto: www.clara.es

Luce tan increíble como puedas en otoño 2020, pues las tendencias que se esperan serán arrolladoras y tendrás que estar a la altura, pero no te preocupes, aunque puede sonar desafiante tener outfits a la moda no es tan complicado cómo podrías pensar, por eso te presentamos aquí cinco tendencias clave para crear tus outfits que son prácticas y muy fáciles de seguir, ¡te verás radiante!

Outfits de otoño 2020 con tonos nude

La tendencia será usar prendas en color nude que te brinden elegancia discreta, además de dar a tu semblante esa ternura, calidez y romance que necesita para conquistar al mundo, lo mejor de todo es que es un tono neutro, muy económico y sobre todo versátil, las combinaciones que crees te harán destacar como una fashionista del otoño 2020, ¡es momento de renovar el guardarropa!

Otoño 2020: outfits a base de conjuntos

Si eres de los que les gusta vestirse rápido, pero bien, esta propuesta de la moda es perfecta para ti, lo único que vas a necesitar es tener prendas en conjuntos que vayan a juego, además si optas por diseños únicos, no sólo destacarás sino serás la envidia de todos, recuerda que siempre puedes adquirir ropa hecha a la medida y con un toque especial en tiendas de artesanos o de diseñadores independientes, no te asustes, no siempre su ropa es cara.

Outfits de otoño inspirados en joyas

Las pasarelas de esta temporada estuvieron rebosadas de colores joya, así es, el zafiro, el jade, el rubí y hasta el color de la amatista fueron los tonos que sin duda tomaron protagonismo, así que bastará con que incluyas algunas prendas con estos estilos, para que luzcas preciosa, ¡y qué mejor si es un vestido o conjunto!

Outfits de otoño ¡lo más clásico!

Si eres un seguidor del look preppy, tienes que poner todo tu entusiasmo este otoño 2020, pues los suéteres, blusas peplum, y los estampados chevron, serán tu mejor arma para lucir a la moda esta temporada, y ¿cuál es la mejor noticia?, qué seguro tienes un closet lleno de estas prendas, las cuales siempre son atemporales, versátiles y fáciles de combinar.

Accesorios para tus outfits de otoño

Si aún no sabes qué bolsos usar para darle el toque final a tus outfits, debes saber que las franjas de flecos hicieron presencia en las pasarelas de este otoño 2020, así que sin duda deben ser regla para el momento en que elijas tus accesorios, te verás simplemente ¡increíble!

