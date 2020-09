Otoño 2020: tendencias de LIPSTICKS que necesitarás para un look de labios sexys

Estos lipsticks llenarán de sensualidad tus labios este otoño 2020. Foto: Pinterest

Este otoño 2020 luce labios sensuales con estos lipsticks que serán tendencia esta nueva temporada y haz que tus labios vivan la moda de los colores otoñales y ¡creando con ellos looks muy sexys!

Vive el otoño 2020 con labio rojos

El rojo cobra vida esta nueva temporada, así lo predecían las pasarelas, y ahora está confirmado, pues solo basta recordar que este color fue protagonista en el maquillaje del último desfile de Paris Haute Couture, pues estuvo presente en delineadores, rubores, sombras y sobre todo en lipsticks, aunque la tendencia son los tonos como el burgundy y aquellos más oscuros, ya que combinan perfecto con los colores que serán tendencia para el término del 2020

Vive el otoño 2020 con labio rojos. Foto: Glamour

Lipsticks color rosa para el otoño 2020

El labial con este tono será el must have de los beauty looks que serán tendencia para el cierre del 2020, y esto lo predijeron en sus últimas pasarelas las casas de moda GCDS, Rodarte, Lanvin, Badgley Mischka y Off-White.

Lipsticks color rosa para el otoño 2020. Foto: Glamour

Labios cafés para el otoño 2020

Los lipsticks con este tono en terminado metálico y con base color naranja serán los más solicitado en la nueva temporada, así que, si estás enamorada de alguno de estos, ¡atrévete a llevarlos!, eso sí, solo ten cuidado de no crear un maquillaje demasiado cargado, procura que los labios sean el punto focal de tu look, mientras que el resto debe ser lo más ligero posible, un ejemplo de esto es que no coloques demasiado rubor o sombras demasiado intensas.

Si quieres saber cómo puedes maquillarte usando este color de lipsticks, te recomendamos el canal de YouTube Andrea Flores Tv.

Labios cafés para el otoño 2020. Foto: Pinterest

Labios sensuales con glossy

Si quieres lucir lo más sexy posible, debes optar por este lipsticks, ya que su brillo y naturalidad le dará a tu look un toque sensual al que pocos podrán resistirse, lo mejor de este labial es que pasa lo contrario con los colores intensos, ya que para lucirlo al máximo te va bien un maquillaje recargado, ¿te animas a llevarlo?

Labios sensuales con glossy. Foto: Pinterest

TE PUEDE INTERESAR:Makeup: Conoce los LIPSTICK de las famosas y cuanto te cuestan

��������������‍♀Luce espectacular con las tendencias de cabello que reinarán en el otoño 2020������https://t.co/juxXkzel77 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 29, 2020

El otoño 2020 y el lipsticks morado

Las firmas Anronio Marras, Fendi y Rodarte dejaron ver que el color morado, lila, violeta e incluso el estilo vampiresco de este tono muy oscuro y neón son una gran opción para vivir al máximo esta nueva temporada, ¿ya tienes algunos en tu set de maquillaje?

Con información de Glamour.