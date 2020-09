Otoño 2020: las tendencias de MAQUILLAJE que ¡ya necesitas probar!

Conoce las tendencias de maquillaje que reinarán este otoño 2020. Foto: estaticos.delooks.es

Esta nueva temporada no será lo mismo, pues tan solo debemos recordar que el otoño 2020 llegó con varias limitaciones, especialmente cuando se habla de maquillaje, ya que debido al uso de los cubrebocas o mascarillas ya no se pueden lucir looks tan fácilmente; sin embargo, para que vayas practicando en casa y te prepares para la vuelta a la nueva normalidad, te compartimos ¡estas tendencias!

Maquillaje estilo disco

Dale a tu look natural un toque disco que grite ¡fiesta!, para ello solo tienes que agregar purpurina de fantasía en los ojos, añade labiales en colores vibrantes, aplícate un rubor que resalte y colócate el outfit más festivo que tengas, recuerda que estar en casa no significa que debas lucir aburrida, ¡enamórate de ti misma!

Maquillaje estilo disco. Foto: Pinterest

Un look muy retro

Si amas la década de los 80’s, ahora es tu momento de traer aquellas modas y tendencias a la vida, pues este otoño 2020 una tendencia de maquillaje es colocar sombras con colores muy fuertes, un ejemplo de estos pueden ser los tonos azules, el cual contrasta en todos los tipos de piel y los favorece, aunque si quieres que luzca un poco más natural solo tienes que colocar en el lagrimal del ojo un poco de iluminador o sombra blanca, ¡te verás super ochentera!

El eyeliner para el otoño 2020

Haz que tu mirada se intensifique con esta técnica de maquillaje que se usará este otoño 2020, aunque no solo te quedes ahí, puedes incluso delinear la línea de las pestañas inferiores, esto hará que combines dos estilos que formarán un look único que no dejará duda de tu belleza, ¡derretiras con la mirada!

El eyeliner para el otoño 2020. Foto: www.pilarlucas.com

Maquillaje: rojo intenso para los labios

Si estarás en casa todo el día y quieres verte radiante durante el otoño 2020 lo mejor es que optes por llevar un labial rojo oscuro que al mismo tiempo intensifique tu sonrisa, eso sí, recuerda que solo en casa, pues si sales fuera perderá todo encanto por la mascarilla, así que mejor ¡tomate fotos y levanta pasiones!

Verte muy natural es el maquillaje en tendencia

Este otoño 2020 una de las tendencias más destacadas han sido los looks naturales, pues se necesita más que nunca maquillajes joviales y frescos, lo mejor de estos es que son muy fáciles de realizar, incluso hay varios tutoriales para que aprendas a hacerlo, particularmente te recomendamos el del canal de YouTube Candy Makeup.

Verte muy natural es el maquillaje en tendencia. Foto: escuelamakeup.com

Cejas gruesas para el otoño 2020

Esta nueva temporada ha rectificado el look de las cejas gruesas, pues si bien ya venía siendo una tendencia en años pasados, ahora se confirma que este estilo hace que el maquillaje se vea más natural, ¿te animas a realizarlo?

Con información de www.abc.es