Otoño 2020: Tendencia en peinados de cabello inspirados en las Spice Girls

El otoño 2020 viene con muchos cambios, entre ellos, nos trajo las tendencias de las Spice Girls. Foto: rockandpop

El grupo de las Spice Girls sigue siendo una referencia ahora de peinados hoy en día. En serio, todas las tendencias de 2020 ya las llevó Victoria Adams, Melanie Chrisholm, Melanie Brown, Emma Bunton y Geri Halliwell en su última gira y ahora resulta que también vamos a inspirarnos en ellas a la hora de experimentar con nuestras melenas.

Y es que las tendencias capilares nos llevan desde hace unos meses a los noventa (sí, amiga, se llevan las ‘Red Highlights’ y las marcadas mechas ‘chunky’). Y las cosas como son: si hay un grupo icónico de los noventa que, además, resume las tendencias de lo que ha de venir, es, sin duda, ‘Spice Girls’. Ahora siéntate cómoda porque resulta que este otoño vamos a llevar el pelo como las cinco famosísimas cantantes.

Victoria Beckham: El ‘bob’ nunca pasará de moda

Este peinado y corte de cabello favorece a todos los rostros. "El ‘bob’ nació en los años veinte como símbolo de una nueva mujer emancipada y aún conserva ese espíritu de renovación propio de los momentos de cambio", señala Gonzalo Zarauza de Centro Beta, peluquero y asesor de imagen de San Sebastián.

Agrega que no es casualidad que Victoria Beckham lo llevara en los inicios de su carrera y que vuelva a estar de moda ahora. Es elegante, se adapta a todos los rostros y se puede llevar con la raya en medio o a un lado, tanto en pelo liso como rizado. Es símbolo de elegancia y también de transformación.

Melanie Brown y el famoso curly power

El cabello super rizado, está viviendo un momento de gloria que no se conocía desde hacía tres décadas y es fruto de una apertura hacia la diversidad, como señala Rafael Bueno, el director de Rafael Bueno Peluqueros en Málaga comenta que el pelo rizado nos demuestra que la belleza tiene múltiples formas y que no es propiedad de nadie. En los últimos tiempos incluso las melenas ‘afro’ expresan todo su poder con volúmenes maxi y detrás de todo eso no existe la casualidad.

Concluye diciendo que cada vez más estamos más abiertos a otros modelos de belleza, rompemos estereotipos y nos mostramos cómo estamos potenciando nuestra esencia. Sin ir a los extremos de este tipo de rizos, las ondas naturales también seguirán siendo tendencia en otoño. Se trata de sentirse a gusto con uno mismo.

Geri Halliwell: Sus mechas ‘Chunky’ y ‘Copper hair’

La postura de Halliwell describe mucho el ‘mood’ de los tiempos que atravesamos, tal y como nos confirma Felicitas Ordás, directora de Felicitas Hair en Mataró (Barcelona): "Ante tiempos confusos, actitudes decididas. Los cobrizos son para personalidades seguras de sí mismas, que toman las riendas de su vida y no esperan a que nadie les diga qué camino deben tomar".

Ordás añade que las mechas ‘chunky’ en la parte cercana al rostro le dan más fuerza a la imagen y rompen una supuesta armonía para escaparse de un resultado natural. Esta coloración, que no pretende aparentar naturalidad, es una de las grandes tendencias de la temporada y viene para impregnarse con su determinación.

Emma Burton y el rubio inocente con coletas

El cabello rubio siempre se debe matizar según la temporada, sin embargo, en ningún caso desaparece. Es un tono que nos fascina, aún más si viene acompañado de otra de las propuestas del otoño, las dos coletas, tal y como las lucía Emma Burton. Raquel Saiz, de Salón Blue en Torrelavega, Cantabria comenta que cuando la realidad nos agobia, siempre viene bien tomarnos la vida con desenfado, una actitud que nos ayuda a superar las dificultades.

Finaliza diciendo que las dos coletas altas regresan para darnos un nuevo empuje, las podemos llevar como si fuera un semirrecogido o en versión total. En cuanto a los rubios, se llevan compactos y sin matices, ideales para aquellas cansadas de las mechas, ya que aportan una imagen fresca y enérgica. El resultado es un ‘look’ que puede parecer inocente, pero que el fondo transmite el vigor propio de la juventud.

Melanie Chisholm, cola de caballo con varios complementos

Esta ‘Spice’, la deportista, nos trae la tendencia de los coleteros maxi y los complementos como ‘clips’ de colores para recoger el pelo. Teníamos los complementos joya, pero ahora llegan los accesorios en su versión más casual.

Nos explica Alexander Kiryliuk, director de SK Style Barcelona, en Barcelona que los complementos para el pelo se mantienen, aunque se incorporan en su versión menos sofisticada con coleteros rizados o incluso muchos coleteros superpuestos, pinzas y ‘clips’ de colores.

Concluye diciendo que se trata de marcar la imagen, huir de los disimulos y de aparecer carácter y personalidad. La naturalidad se está perdiendo a cambio de recuperar la fuerza y la potencia en la expresión de lo que somos.

TE PUEDE INTERESAR:Peinados que serán tendencia en otoño 2020 ¡cambia de look!

��❣�� ¿Sabes cómo amarte a ti mismo? Aquí te damos 5 sencillos consejos para hacerlo. ��‍♀️����‍♂️https://t.co/iZc4Bcv1un — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 20, 2020

Si, ya están aquí y no te los puedes perder, estos peinados regresan en tendencia este otoño 2020 y vendrán para quedarse por un largo tiempo.