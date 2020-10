Otoño 2020: Los mejores accesorios para cabello ¡que serán tendencia!

Encuentra aquí el mejor accesorio para ti en este otoño 2020.

Estos estilos combinados con las prendas de otoño te harán lucir fabulosa. Además, no necesitarás gastar mucho, pues puedes encontrar todos estos accesorios y muchos más para tu cabello en todo tipo de tiendas, así que puedes inspirarte en las tendencias de otoño 2020.

Con estos finos accesorios, harás lucir aún más tu melena y a la vez podrás estar trendy y no importa que tengas cabello largo, corto, ondulado o lacio, te verás divina transformando tu cabello.

Los maravillosos broches en tu cabello te harán lucir elegante. foto: Pinterest

Tendencias de otoño para tu cabello

Si quieres usar el cabello suelto y tal vez un sombrero, las tendencias de otoño 2020 implican llevar estilos más divertidos y seguro más de una impresionará.

Donas

Ha llegado la moda de los 90´s y las donas no pueden ser la excepción. Si lo tuyo son las coletas, las donas tanto en colores sólidos como con estampados serán lo mejor, pues son un detalle discreto pero que a la vez te hace lucir más sofisticada.

Las donas serán tendencia este otoño 2020. foto: Pinterest

Tiaras

Son la expresión más sutil y elegante de unas diademas, pero estas se caracterizan por llevar pedrería, con atuendos en tonos oscuros y sólidos, joyería discreta, para que la tiara sea el centro de la atención y puedes portarlo con cabello suelto o recogido.

en este otoño 2020, las tiaras como las usa Danna Paola, serán tendencia. Foto: Pinterest

Diademas y bandas

Si no deseas el cabello en el rostro, lo mejor es usar una diadema o banda y combinarlo con cabello suelto y recogido, esta tendencia de otoño 2020 te ayudará a lucir tu cabello pero a la vez, llevarlo acomodado sin perder el estilo.

Las diademas serán lo mejor para recoger tu cabello largo. Foto: Pinterest

Broches metálicos y con pedrería

Los vimos desde primavera y verano con celebridades como Danna Paola y Belinda, pero este otoño siguen súper trendy, el detalle está en que cuando no los uses, los cuides bien para que no terminen en la basura.

Peinetas

Son ideales para recoger secciones de tu pelo y sostenerlos, escondiendo la parte de peine y dejando al descubierto el adorno de la base. Esta tendencia de otoño 2020 nos encanta porque nos hace pensar en tradiciones, así que no dudes en preguntarle a tu abuela si tiene alguna peineta por ahí.