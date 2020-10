Otoño 2020: Andrea Legarreta crea OUTFIT perfecto con short y botas largas

Este es el outfit de Andrea Legarreta para vivir la moda del otoño 2020. Foto: elsoldemexico.com.mx

Si quieres verte como toda una celebridad tienes que hacer caso del buen gusto de Andrea Legarreta, pues esta famosa conductora de televisión mexicana ha dado maestría de cómo lucir este otoño 2020 un outfit con botas muy largas con short, ¿te animas a replicarla?

Andrea Legarreta y outfit del otoño 2020

La conductora de Televisa enamoró a todos recientemente con un outfit que no solo derrochó sensualidad, sino que además enseña la manera perfecta de llevar correctamente estas piezas en conjunto, especialmente en esta nueva temporada donde las temperaturas están a la baja y las botas regresan con fuerza.

Andrea Legarreta, mostró que no hay nada que nos impida usar short súper cortos en el otoño 2020, pues dio ejemplo de que si todo se combina bien no hay espacio para el error, y es que ella optó por llevar uno con botas súper largas, sí de esas que sobrepasan las rodillas y que no solo te mantendrán protegida de las horas más frías, también te ayudará a sacarle provecho a tus piernas.

Andrea Legarreta y el outfit perfecto para el otoño 2020. Foto: Instagram andrealegarreta

Para que un outfit sea todo un éxito no solo tiene que llevar las prendas en los cortes correctos, también debe combinar perfectamente los colores y Andrea Legarreta lo sabe muy bien, de ahí que el conjunto que presumió en las redes sociales lleva botas en color arena, un diminuto short en color blanco y un suéter tejido azul marino cortó que le permitió lucir su pequeña cintura.

Cabe recordar que, pese a que actualmente Andrea Legarreta se ve increíble, hace poco enfrentó el COVID-19, el virus que ha matado a millones de personas en el mundo, así que verla radiante en este outfit perfecto para el otoño 2020 es ¡maravilloso!, pues ahora ya se encuentra muy recuperada, fuera de peligro y sobre todo lista para seguir dando cátedra de moda.

