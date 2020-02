Oscars 2020: Vestidos icónicos a lo largo de la historia FOTO CORTESÍA MILENIO

Durante la historia de los Oscars grandes celebridades han portado icónicos vestidos que se han destacados por ser los mejores y hoy que se llevará acabo la 92ª edición de los premios de la Academia en el Teatro Dolby en Los Ángeles te daremos a conocer algunos ¡te van a encantar!

Björk 2001

En la entrega 73 de los Premios Oscar, Björk estaba nominada en la categoría de Mejor Canción Original por “I’ve seen it all”, llevó un vestido que pasó a la historia, pero no por bonito. Firmado por Marjan Pejoski, el cisne ha ocupado las pesadillas de muchos.

Björk 2001 FOTO QUIEN

Halle Berry 2002

Halle Berry en los premios Oscar del 2002, llegó a la entrega con un vestido de Elie Saab, con transparencias, bordado, cola y drapeados.

Halle Berry 2002 FOTO THE NATIONAL

Penélope Cruz 2007

En esta edición Penélope Cruz llegó con un impresionante Versace, en ese momento fue la mejor en representar el "estándar de la moda de los Oscar" de los últimos 20 años.

Penélope Cruz 2007 FOTO OSCARS

Lily Collins 2017

En el 2017 la actriz Lily Collins lució un vestido de Elie Saab, fue de corte sirena de transparencias con muchos apliques y una cola de plumas, además, hizo parecer un escote en ‘V' inmensamente pronunciado pero muy elegante que la posicionó como una de las mujeres mejor vestidas en la historia.

Lily Collins 2017 FOTO CORTESÍA IMBD

Angelina Jolie 2012

Angelina Jolie, llegó a la entrega del 2012, con un vestido de pierna que provocó un aluvión de montajes. Un traje de Versace marcó una época y ningún vestido en la alfombra roja volvió a ser igual.

Angelina Jolie 2012 FOTO HUFFPOST

Billy Porter 2019

Fue el año pasado cuando Billy Porter rompió con todos los esquemas con un esmoquin vestido de Christian Siriano, que se convirtió en uno de los mejores de la historia.

Billy Porter 2019 FOTO RPP

