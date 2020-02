Oscars 2020: Los peores vestidos de la edición 92 FOTO EL HERALDO

En la alfombra roja de la edición 92 de los Oscars se hicieron presentes grandes famosos con vestidos increíbles, pero también hubo decepciones tremendas con outfits que dejaron mucho que desear, entre ellos están los siguientes ¡fueron los peores del evento!

Ryan Michelle Bathe

La actriz estadounidense no fue muy favorecida en los Oscars 2020, optó por un vestido inspirado en la película "La princesa y el sapo", Ryan eligió un look bastante complicado tan así que no le favoreció, aunque era un tanto lindo no hizo resaltar su silueta, definitivamente no fue la mejor opción la mejor para ella.

Ryan Michelle Bathe FOTO MILENIO

Kristen Wiig

La actriz de cine y televisión estadounidense Kristen Wiig, exageró con su vestido lleno de olanes que no le favorecieron en lo absoluto, pues lo íunico que gano fue que se viera muy ancha, sin embargo, lo único que rescató de su outfit, fue el escote lateral, pero para su estilo fue demasiado arriesgado.

Kristen Wiig FOTO POPSUGAR

Zazie Beetz

De acuerdo con el portal infobae, la actriz germano-estadounidense, Zazie Beetz, no estuvo a la altura de una alfombra roja, incluso July Latorre asesora de imagen dijo que a la actriz le faltó mucho, pues al ir toda de negro le faltó un toque de elegancia a su elección.

Zazie Beetz FOTO E! NEWS

Caitriona Balfe

Por su parte, la actriz y modelo irlandesa Caitriona Balfe, quiso lucir despampanante pero al parecer no lo logro, expertos consideran que se fue al extremo con la elección de su atuendo de la firma Valentino: un vestido palabra con cola negro que llevaba una suerte de blusa rosa con lazada al cuello que la hizo ver más ancha de lo normal.

Caitriona Balfe FOTO EL NORTE DE CASTILLA

