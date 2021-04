Oscar 2021: Zendaya se inspira en Cher para su look de la Alfombra Roja

En este punto, todos sabemos que Zendaya es más que capaz de cerrar una ceremonia de premios como los Oscar 2021 con uno de sus looks deslumbrantes. Trabajando junto a su estilista y amigo cercano Law Roach, ha hecho de la alta costura audaz y direccional su estilo favorito.

Sin tener miedo de optar por un color atrevido o una silueta de vanguardia, en los últimos años Zendaya se ha convertido en una de las fuentes de moda más confiables de Hollywood con unos looks de impacto en la alfombra roja, y más allá.

Zendaya impacta en la Alfombra Roja de la Academia

Pero otra arma clave dentro del arsenal de Zendaya es su ojo para una referencia perfecta. Con su extraordinario archivo de moda vintage de todas las décadas, sospechamos que el Sr.Roach también puede tener más que ver con esto.

Millones de joyas Bulgari habrían deslumbrado por sí solas en la ceremonia de esta noche, fue el sutil guiño que la estrella de Euphoria hizo a otra leyenda del estilo lo que más impresionó. ¿Y quién mejor para referencia que Cher?.

Zendaya deslumbra en los Oscar 2021

Zendaya revive look icónico de Cher

En La Verdad Noticias te presentamos la inspiración detrás del look de gala para la Alfombra Roja los Premios de la Academia 2021 de Zendaya, así como el icónico atuendo de Cher que inspiró a la actriz.

El look amarillo se parecía mucho a un mono que Cher usó en The Sonny and Cher Show en 1970, pero también llevaba un susurro del deliciosamente deslumbrante vestido de Bob Mackie que la legendaria cantante y actriz usó en los Premios de la Academia en 1973.

Claramente, Cher tenía una predilección particular por el amarillo a principios de la década de 1970. Con su cabello ondulado y suelto y joyas decadentes, Zendaya le dio al suyo una actualización juvenil y elegante que lo hizo sentir firme en los Oscar 2021.

