Oscar 2019: los mejor y peor vestidos de la alfombra roja.

La edición número 91 de los Premios de la Academia se realizó este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Cuáles fueron las estrellas de Hollywood que acertaron con sus elecciones en la alfombra roja, y quiénes causaron polémica con sus atuendos.

Lady Gaga optó por un look más sobrio al que nos tiene acostumbrados, pero no por eso menos fashionista. Un vestido negro con corset armado y strapless. ¿El detalle? Los guantes negros estilo “old Hollywood”. “Maravillosamente elegante y distinguida” alabó la diseñadora Patricia Profumo.

La actriz revelación de “Eight Grade”, Elsie Fisher optó por un traje de Thom Browne de tres piezas en negro, botas de charol y una cartera estructurada en forma de cubo. También lució una hebilla en su cabello, uno de los accesorios más trendy de la temporada.

Melisa McCarthy, actriz nominada al Oscar por “Can You Ever Forgive Me?” optó por un conjunto bicolor blanco y negro muy clásico y elegante, con pantalón y capa.

Ashley Graham impactó con su figura, enfundada en un elegante vestido negro strapless y corte sirena. “Me gusta el escote!” opinó Dinar. “Es alto, con la línea que marca tendencia”.

Amy Adams con un vestido blanco bordado en plateado escote corazón y strapless, una de las más bellas de la noche.

Nicholas Hoult con un look total black de Dior con un sash negro que cae al costado.

Amandla Stenberg, actriz de “The Hate U Give” y “The Hunger Games” llegó con un vestido estilo Charlestone color gris con transparencias.

Glenn Close en un total look dorado con capa incluida. “Se vistió para el Oscar”, afirmó Dinar. “pero hay que reconocer que le queda muy bien”.

Allison Janneycon un vestido negro con escote profundo. “Me parece elegante”, aseveró Profumo. “Me gusta el escote en ella que no tiene mucho busto y da como un traje con falda. "Linda falda y buen corte”.

Kacey Musgraves y Gemma Chan

Kacey Musgraves apostó por una explosión de tul en rosa bebé y un aplique plateado en forma de moño. Mientras que la actriz Gemma Chan sorprende en la alfombra roja con un vestido de Valentino línea A en color fucsia sin mangas y cuello con volados.

Yalitza Aparicio, nominada al Oscar por su papel en “Roma” eligió el color aguamarina de un solo hombro drapeado de tul y plumetí. Completó el look con anillo de diamantes. El beauty look, con cabello suelto y maquillaje al natural con gloss. “Parece de una fiesta de 15”, detalló Dinar. “Se ve que no tuvo una buena asesora”.