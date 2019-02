Oscar 2019: Lady Gaga sorprenderá con inesperado look.

Lady Gaga aspira a llevarse dos estatuillas en los Oscar 2019, pero también a llevar el mejor look de este evento, pues desde el 2010 cuando sorprendió a todo mundo con aquel vestido hecho a base de piezas de carne, todo es posible y lo dicen su peluquero y maquillista.

Sus primeros looks han estado marcados por el exceso: pelucas de colores, tocados imposibles y vestidos extrañísimos que nos han dejado marcadas de por vida y es que en una reciente entrevista para 'Allure', Frederic Aspiras, peluquero de Gaga, comentó que para los eventos del 2019 está centrado en darle protagonismo al cabello natural de la cantante:

"Tiene una melena realmente bonita. Le hago muchos tratamientos para mantenerlo fuerte y con un color más brillante".

Por lo que parece, la cantante no nos sorprenderá con ninguna peluca: "Juegan un buen papel cuando está actuando porque suda, y no se ponen rizadas. Sin embargo, esto no pasa en una alfombra roja".

Además su maquilladora, Sarah Tanno, también ha hablado para algunas publicaciones estos días. Gracias a ella hemos podido saber que con la promoción de 'Ha nacido una estrella', decidieron cambiar su estrategia: en lugar de jugar al factor sorpresa, resaltarían la belleza natural de la actriz.

Cabe mencionar que todo su equipo se dedica a ver películas de cine clásico y desfiles antiguos para tomar inspiración. Sin embargo, cuando le preguntaron a Tanno sobre lo que estaba preparando para los Oscar, dejó abierta la posibilidad a que hubiera más de un maquillaje durante la noche.