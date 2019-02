Oscar 2019: Diego Luna viste traje de Brunello Cucinelli.

Llaga Diego Luna a la alfombra roja de los los Premios Oscar, y en esta ocasión, el actor mexicano se deja ver con un look sofisticado que sale un poco de lo convencional, adoptando el color azul medianoche como parte de su apuesta para la ceremonia más importante de la industria del cine.

Su look lo acompaña con una chaqueta con solapa ovalada, camisa de smoking con botones en contraste y pajarita en negro lo que sumaron simpleza y sofisticación a un atuendo.

Brunello Cucinelli (nacido el 3 de septiembre de 1953 en Castel Rigone) es un director creativo italiano de lujo y el director ejecutivo de su marca homónima made in Italy, Brunello Cucinelli. [1] Dona el 20% de sus ganancias a través de la Fundación Brunello Cucinelli. Ha sido descrito como un "diseñador-filósofo" y "hombre de negocios en parte, filósofo en parte y monje en parte".

En los 80 se casó y se instaló en Solomeo, una villa medieval italiana que es hoy conocida por ser la base de su firma, una compañía reconocida mundialmente no sólo por sus diseños sino también por su filosofía que no es otra que la del propio Brunello: para él las personas deben formar parte de la esencia y el corazón del negocio, sólo así trabajarán felices, disfrutando de tiempo personal para su familia y sus propios sueños… No es sólo una cuestión ética, que también, Brunello defiende con convicción la idea de que, además, las personas felices son más productivas.