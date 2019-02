Oscar 2019: Conoce íntimamente a Yalitza Aparicio.

La mujer más allá de la fama, que siente que enamora, que disfruta un paisaje y que puede disfrutar un fragmento de un libro esa es Yalitza Aparicio, la mexicana que ha sido nominada como mejor actriz a los Premios Oscar 2019, por la película Roma del director mexicano Alfonso Cuarón.

De Yalitza Aparicio, se ha dicho mucho, que no es actriz, que es una estrella, sin embargo los mexicanos la apoyan como su más grande representante ante el mundo, su humildad y humanidad la caracterizan.

Pero en la vida hay historias, que aunque estén tatuadas en cada rincón de la piel, se han acabado y no queda más que continuar...amé este libro... #elviajedeloscolibríes #suezurita

Así celebró su cumpleaños

Hoy 11 de diciembre (aún en los Ángeles) cumplí 25 años, fue un día increíble. Estoy muy agradecida, y no me cansaré de agradecerle a todos los que me han apoyado durante todo este tiempo.

A sido un festejo increíble, me divertí tanto a lado de unos seres maravillosos, que me han enseñado que se vale soñar y hacer esos sueños realidad.

En ocasiones, me han preguntado si cambiaría algo de mi vida, pero estoy cien por ciento segura que no cambiaría nada, cada momento bueno o malo que viví me ha formado como soy, y se que la niña que nunca considero todo esto una posibilidad y que no se dio el tiempo de soñar con algo así, por que en lo único que pensaba era encontrar algo "real", hoy está envuelta en lágrimas de felicidad, esa felicidad que le llena el alma.