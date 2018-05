¿Orgasmos nocturnos? Descubre qué son y cómo lograrlos

¿Te has despertado con mucha energía y con ganas de comerte al mundo? Es muy probable que hayas tenido un orgasmo nocturno.

Los orgasmos nocturnos son el resultado de la relajación, el aumento del flujo de sangre que llega a los genitales y la posibilidad de experimentar sueños eróticos que activan la excitación sexual, explica el terapeuta sexual Ian Kerner.

Expertos señalan que alrededor del 37% de las mujeres experimentan orgasmos nocturnos al llegar a los 45 años, por lo que entre los 40 y 50 se presentan con mayor frecuencia.

Se sabe que incluso pueden llegar a presentarse desde los 20 o 25 años, pero en menor cantidad y calidad.

Teniendo en cuenta que son muchas las mujeres con dificultades para alcanzar el clímax en sus relaciones sexuales, el hecho de que sean capaces de llegar mientras duermen es una respuesta psicológica natural de sus cuerpos, que ansían descargar y lo hacen de una manera inconsciente.

Los orgasmos nocturnos no son el resultado de la estimulación genital, sino que los genera nuestro propio cerebro.

¿Cómo lograrlo?

Irnos a la cama muy cansadas y visualizando previamente en qué momento del mes nos encontramos; la escasez de encuentros sexuales en días anteriores (o la insatisfacción de haberlos tenido sin llegar al clímax) también aumenta las probabilidades de que tengamos 'dulces sueños'.

Por último, y quizás lo más obvio, recomiendan intentar tener pensamientos sexuales cuando estamos conciliando el sueño. Y, si no pasa nada, al menos te habrás dormido con una sonrisa en la cara.

“Puede ser que olvides tu sueño húmedo. Sin embargo, cuando despiertes tendrás ese rush de oxitocina que te dejará cálida y brillante” señala la doctora…

Si todavía no has sentido un orgasmo nocturno, no te preocupes, tu momento llegará.