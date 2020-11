Orgasmo precoz en mujeres, una disfunción que es posible detener

El orgasmo precoz femenino es un problema sexual que puede desencadenar lesiones físicas.

Si a los pocos minutos de haber iniciado una relación sexual, tienes un orgasmo y después pierdes el deseo, podrías estar padeciendo de orgasmo precoz y es un problema sexual en varias mujeres sin saberlo pero el problema para muchas mujeres, al alcanzar un orgasmo rápidamente, consiste en que, pierden el deseo o interés por continuar con la relación erótica y las relaciones acaban siendo muy cortas, incluso de unos pocos minutos.

El orgasmo precoz es una mujer es posible y se pueden seguir recomendaciones. foto: ecestaticos

Orgasmo en mujeres

Los problemas relacionados con el orgasmo en la mujer, usualmente tienen que ver con la ausencia de orgasmo o dificultades para alcanzarlo. En cambio, aunque mucho menos frecuente, hay mujeres cuyo problema es justamente el contrario: llegar sumamente rápido al orgasmo.

Cuando se alcanza el orgasmo en general, el cuerpo puede tardar un tiempo en recuperarse de toda la tensión acumulada, motivo por el que muchas mujeres se sienten saciadas y no desean continuar con la estimulación, sobre todo cuando es genital, que puede incluso volverse molesta y dolorosa.

el orgasmo precoz puede presentar problemas físicos. foto: amazonaws

Consejos para no tener un orgasmo precoz

Si alcanzas tu orgasmo tan rápido por tener una especial sensibilidad clitórica no es tan mala noticia. Ya que puedes aprender a utilizar la estimulación de otro modo, dosificarla en tu beneficio, para poder prolongar un poco más y en la medida de la posible, el momento del orgasmo y con ello la duración del encuentro sexual si es lo que deseas.

El clítoris es la zona en el cuerpo de la mujer que más se relaciona con el orgasmo, por los receptores sensoriales de los que está compuesto. Si centras la estimulación en esa zona casi desde el principio de la actividad sexual, está claro que el orgasmo se alcanzará rápidamente.

Las caricias en todo tu cuerpo también son excitantes, pero seguramente no te van a conducir al orgasmo, y te van a permitir experimentar con niveles más bajos de excitación.

Prueba a no centrar la estimulación en el clítoris desde el principio. Incluso, cuando pasáis a estimular la zona de la vulva, puede resultar interesante probar a estimular las zonas de la vulva más alejadas del clítoris o sus alrededores, evitando estimular el clítoris directamente.

Culpa del orgasmo

Aprende a no vivir el orgasmo con sensación de culpa ya que experimentándola, no solo no cambias nada, sino que además pierdes la vivencia del orgasmo. Recuerda que los orgasmos son parte fundamental de vivir una sexualidad plena y no te culpes en ningún momento de tenerlos, sin embargo, cuando este momento te es incómodo, es mejor que recurras a un especialista ya que puede presentar riesgos físicos.