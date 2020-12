Oraciones a la Virgen de Guadalupe para pedir milagros este 12 de diciembre

Oraciones Virgen de Guadalupe para pedir milagros este 12 de diciembre Foto oracionesmilagrosasypoderosas

Cada 12 de diciembre los fieles católicos celebran a la Virgen de Guadalupe, pues en este día se conmemora su aparición en en Cerro del Tepeyac por el año de 1531 y que desde ese entonces sería la patrona de todos los mexicanos. En este día especial puedes agradecer y pedirle algunos milagros con las mejores oraciones.

La Verdad Noticias trae para ti cinco oraciones que son perfectas para este 12 de diciembre, así que pidele a la Virgen de Guadalupe que re conceda algunos milagros.

Oración 1

Santa María de Guadalupe, Mística Rosa, intercede por la Iglesia, protege al Soberano Pontífice, oye a todos los que te invocan en sus necesidades. Así como pudiste aparecer en el Tepeyac y decirnos: “Soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios”, alcánzanos de tu Divino Hijo la conservación de la Fe.

Tú eres nuestra dulce esperanza en las amarguras de esta vida. Danos un amor ardiente y la gracia de la perseverancia final. Amén.

Oración 2

Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de Dios, Señora y Madre nuestra. Venos aquí postrados ante tu santa imagen, que nos dejaste estampada en la tilma de Juan Diego, como prenda de amor, bondad y misericordia.

Aún siguen resonando las palabras que dijiste a Juan con inefable ternura: "Hijo mío queridísimo, Juan a quien amo como a un pequeñito y delicado," cuando radiante de hermosura te presentaste ante su vista en el cerro del Tepeyac.

Haz que merezcamos oír en el fondo del alma esas mismas palabras. Sí, eres nuestra Madre; la Madre de Dios es nuestra Madre, la más tierna, la más compasiva. Y para ser nuestra Madre y cobijarnos bajo el manto de tu protección te quedaste en tu imagen de Guadalupe.

Defiéndenos en las tentaciones, consuélanos en las tristezas, y ayúdanos en todas nuestras necesidades. En los peligros, en las enfermedades, en las persecuciones, en las amarguras, en los abandonos, en la hora de nuestra muerte, míranos con ojos compasivos y no te separes jamás de nosotros. Amén.

Oración 3

Virgen Santísima de Guadalupe, Madre y Reina de nuestra patria. Aquí nos tienes humildemente postrados ante tu prodigiosa imagen. En Ti ponemos toda nuestra esperanza.

Tú eres nuestra vida y consuelo. Estando bajo tu sombra protectora, y en tu maternal regazo, nada podremos temer. Ayúdanos en nuestra peregrinación terrena e intercede por nosotros ante tu Divino Hijo en el momento de la muerte, para que alcancemos la eterna salvación del alma. Amén.

Oración 4

Madre nuestra, muéstranoscomo hacer siempre el bien, a continuar con el legado que dejó tu hijo Jesús, que a través de tu bendición podamos cumplir el legado de tu hijo.

¡Oh madre nuestra! Virgen de Guadalupe, que siempre actúas con misericordia, al momento en que acudimos a ti con nuestros problemas, que nos amparas con tu manto protector, cuando nos sentimos desbastados.

Virgencita purísima, te suplico que intercedas ante Dios, para que me guíe en este camino tan difícil que estoy transitando, y a partir de ahora, se me despejen los caminos, y se abran las puertas para seguir avanzando.

Que el Espíritu Santo sea mi guía, me dé sabiduría, para cuando tenga que tomar decisiones, y al encontrar soluciones, pueda salir victorioso, de todo lo que me desconsuela en estos momentos, y me quita el sueño.

Virgen de Guadalupe, ilumíname y dame las fuerzas necesarias para seguir, y que a través de tu intervención, el milagro que tanto deseo al fin llegue.

¡Oh madre mía!, Virgen Guadalupe, que estás en el cielo, ven en mi ayuda, porque solo tú logras lo imposible, por eso me encomiendo hoy a ti, para que jamás dejes de bendecirme a través de tus manos benditas.

¡Oh Morenita! implora por mí y por mi familia, nunca dejes de rogar a Dios por nosotros. Amén.

Oración 5

¡Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia! Tú, que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo; escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único redentor nuestro.

Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a ti, que sales al encuentro de nosotros, los pecadores, te consagramos en este día todos nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores.

Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos; ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y madre nuestra.

Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia: no nos sueltes de tu mano amorosa.

Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos, para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas.

Contempla esta inmensa mies, e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el Pueblo de Dios, y otorga abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe, y celosos dispensadores de los misterios de Dios. Amén.

