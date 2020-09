Oraciones a San Miguel Arcángel para protección, alejar males y peligros

Oraciones a San Miguel Arcángel Foto aciprensa

Cada 29 de septiembre se celebra en la comunidad católica el Día de San Miguel Arcángel, un bontio día para hacer oración en familia, pedir para la protección, alejar la envidia, los males y todo el peligro. Las siguientes oraciones serán de gran ayuda ti.

San Miguel Arcángel

El arcángel Miguel o San Miguel Arcángel, de uno de los arcángeles más conocidos, incluso es al que más se le reza gracias a su papel como guerrero espiritual, pues se dice que posee cuatro labores importantes.

Estas son las mejores oraciones a San Miguel Arcángel Foto pinterest

El arcángel Miguel es, ante todo, el enemigo de Satanás.

También es el ángel de la muerte ya que se dice que le ofrece a las almas la oportunidad de redimirse antes de morir.

Su tercera labor es la de pesar las almas en una balanza perfecta en el día del Juicio Final.

Es también el guardián de la Iglesia universal.

Según las escrituras, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de la Biblia, el Arcángel Miguel que significa "Quién como Dios", es el líder de los ejércitos de ángeles. De esta manera se representa con con armadura de guerrero que frecuentemente se muestra como el conquistador de Satanás, con el talón sobre la cabeza del ángel caído. Por esa y por muchas razones se le reza este arcángel en su día y siempre estas oraciones.

Oración a San Miguel Arcángel

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha.

Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio.

Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica.

Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido,

arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo

para la perdición de las almas.

Amén.

Para pedir la protección del Cielo:

Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la Iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te digne librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza; que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que, mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor; que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que, defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus asechanzas, cuando salgamos de este mundo seamos presentados por tí, libres de toda culpa, ante la Divina Majestad.

Amén.

TE PUEDE INTERESAR:Santoral católico para hoy 29 de septiembre ¿Qué santo se celebra?

Oraciones a San Antonio de Padua ⛪��✝️����https://t.co/zIF0WdRVSu — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) June 13, 2020

Oración contra todo enemigo, envidia y maldad

¡Oh poderoso y celestial San Miguel arcángel!

el más cercano a la Divinidad

el defensor celestial sin derrotas,

icono de las peleas y la gloria victoriosa sobre las maldades,

nuestro arcángel, tan perfecto y tan limpio,

mantenednos firmes contra toda afrontación que se nos presente,

para que podamos llegar a nuestra pureza interior,

oriéntanos y llévanos sanos y salvos por nuestros senderos

para que con tu virtud nos ampares día y noche en nuestras vidas.

Te pedimos que nos ayudes:

De mano con los Serafines

obsequianos la dicha de abandonar nuestro pecados

y rellena nuestros corazones del divino amor de Dios.

De mano con los Querubines

protégenos de los robos, de las insinuaciones,

tentaciones e incitaciones que nuestro enemigo proponga

y purifica nuestras almas con tu manto de humildad.

De mano con los Tronos

jamás dejes que seamos controlados y seamos servidores

de los espíritus malvados,

por la opresión, abusos y corrupciones,

por magia negra y brujería,

bríndanos la dicha de saber utilizar a la perfección nuestro sentidos

y corrige nuestras malas mañas.

De mano con las Dominaciones

cuida nuestra fe y concédenos sabiduría y entendimiento.

De mano con los Poderes

escucha nuestras peticiones

concédenos una actitud amable

para ser serviciales y honestos con los demás.

De mano con las Virtudes

libéranos de nuestros enemigos,

de falsas palabras, de malcriados,

vergüenzas y blasfemias,

de los envidiosos, agobiaciones y odio,

de los celos y los maltratos,

de los violentos y despiadados agresores, de los desquiciados y ansiosos,

de los infortunios y desgracias…

de absolutamente todo mal que me atormente

me hiera y me utilice.

De mano con los Principados

ilumíname con el deseo vivaz de desatarnos,

tanto a mi familia,

como a mis amistades, conocidos y resto de personas que nos rodean,

de enfermedades físicas y mentales

pero, más que nada, de las espirituales.

De mano con los Arcángeles

convence a nuestro señor de que nos ayude

y nos convierta en palabras andantes de nuestro señor Jesucristo,

para que vivamos en alegría, mucho gozo y llenos del amor divino

y así de esta manera, podamos compartirla,

a través de nuestras acciones a los demás.

De mano con los Ángeles

cuídanos en el transcurso de esta vida prestada,

dame tu mano cuando agonice

para que seas tú quien me guíe hasta el cielo

para disfrutar con ellos

la admiración de la Gloria Eterna de Dios.

Que así sea.