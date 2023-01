Oración para que me baje la menstruación

¿Te sientes angustiada porque no llega tu menstruación? Muchas otras mujeres han pasado por lo mismo que tú, temiendo estar embarazadas en un momento que no es el ideal o sencillamente deseando tener un periodo más regular.

Para ayudarte a lograr que tu menstruación llegue rápidamente o al menos entregar tu nerviosismo a la Virgen María, en La Verdad Noticias te compartimos una poderosa oración y unos cuantos remedios caseros.

Oración poderosa para que baje la menstruación

Haz esta oración a la Virgen María con mucha fe:

¡Oh grande y dulce Virgen María, madre de Jesús, hija del Todopoderoso y protectora del mundo celeste, madre de todos, reina misericordiosa, gran diosa de la piedad!

Estoy ante ti, para pedirte con toda devoción que me ayudes con una situación que me está complicando mi forma de vivir.

Virgen de todos los santos, desde hace unos días tengo una profunda preocupación, ya que no he menstruado en la fecha que siempre me corresponde, por favor te suplico, que sea por el motivo que sea, incluyendo la enfermedad o algún embarazo indeseado, permitas que con la mayor prontitud pueda volver a menstruar, de forma que mi cuerpo y mi mente vuelvan a sentir tranquilidad, paz, armonía y menos angustia.

Me inclino ante ti para que soluciones esta incertidumbre que tengo con ese gran poder de amor que te caracteriza, por Dios Todopoderoso, Cristo Redentor y el Espíritu Santo. Amén.

¿Cómo hacer para que te baje la regla inmediatamente?

Estos remedios caseros pueden ayudarte a conseguir que tu periodo menstrual más rápido:

Ejercicio

El ejercicio leve puede relajar los músculos y ayudar a que la menstruación llegue un poco más rápido.

Perejil

El perejil se ha utilizado tradicionalmente para inducir la menstruación durante siglos. El apiol y la miristicina, dos sustancias contenidas en el perejil, estimulan las contracciones del útero.

Cómo utilizar: Tu dosis diaria de perejil debe ser de 6 gramos de hojas secas de perejil que puedes consumir en 3 dosis de 2 gramos cada una, hervidas en 150 ml de agua. O bien bébelo en té dos veces al día.

Papaya

Es el remedio casero más eficaz que existe para prevenir la menstruación. La papaya cruda estimula las contracciones en el útero y puede ayudar a inducir los períodos. El caroteno presente en la fruta estimula la hormona estrógeno induciendo así el período temprano.

Modo de empleo: La papaya se puede consumir cruda o en forma de jugo de papaya dos veces al día. Se puede tomar una taza de jugo o comer un tazón a la mitad del ciclo para que tenga efecto.

