Oración para pedir salud y protección

El Año nuevo está a la vuelta de la esquina, y muchas personas están comenzando a prepararse para recibirlo de manera extraordinaria, haciendo uso de diversos recursos para asegurarse de que la prosperidad, la salud y protección estén en sus casas.

Y también están muchas personas que tristemente se encontrarán recibiendo las primeras horas del nuevo año en un hospital, así que si quieres pedir por la salud de algún ser querido en La Verdad Noticias te compartimos una oración sumamente poderosa.

Oración para pedir salud y protección de un ser querido

Oración al niño Jesús por la sanación de un enfermo, que es muy popular entre los fieles creyentes, tales como las que se hacen a San Judas Tadeo:

Oh adorable Divino Niño querido y dulce Niño Jesús: hoy acudimos a ti con toda la fe de nuestro ser, con todo nuestro amor y esperanza, para solicitar tu presencia en nuestro hogar, confiamos inmensamente en ti, y por los méritos de tu infancia y encarnación te suplicamos por la sanación de (decir el nombre del enfermo) en esta sincera oración.

Concédele el favor que más necesita: su salud. Tú, amado niñito, mi divino Jesús que eres el dueño del tiempo y la eternidad, que eres el dueño de su vida derrama sobre él tu misericordia divina. Mírale con ojos benignos, y con tu amor infinito restablécele la salud.

No permitas Niño adorado que sufra, no dejes que el dolor y el sufrimiento le haga padecer, dale tu divina ayuda en favor de su enfermedad.

La persona que te encomendamos sufre mucho, y aunque está afligido por dolores desanimado y abatido confía plenamente en la grandeza de tu amor, en la que sabemos pone todas sus esperanzas.

Tú todo lo puedes y eres compasivo, nada para ti, bendito Divino Niño, es imposible, en tu infinita caridad, en tus manitas generosas y milagrosas, ponemos nuestros más profundos deseos, alivia sus penas, líbralo de angustias y dolencias, con humildad te rogamos que no abandones a (decir el nombre del enfermo).

Niño bienhechor dale tu auxilio y amparo, dale perfecta salud. Oh adorable Niño, por tu virtud divina, por el inmenso amor que tienes a los que sufren, a los afligidos, a todos los necesitados, te rogamos, escúchanos, atiéndenos, dale lo que tanto precisa bendice, socorre, sana a (decir el nombre del enfermo). Amén.

¿Cuál es el salmo de la salud?

Salmos 6.2-3

«Señor, ten compasión de mí, pues me siento sin fuerzas. Señor, devuélveme la salud, pues todo el cuerpo me tiembla. ¡Estoy temblando de miedo! Y tú, Señor, ¿cuándo vendrás?»

Otros salmos relacionados:

Salmos 23.1-3

«El Señor es mi pastor; nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre.»

Salmos 28.7-9

«El Señor es mi poderoso protector; en él confié plenamente, y él me ayudó. Mi corazón está alegre; cantaré y daré gracias al Señor. El Señor es la fuerza de su pueblo; es ayuda y refugio de su rey escogido. Salva a tu pueblo, Señor; bendice a los tuyos. Cuídalos como un pastor; ¡llévalos en tus brazos para siempre!»

