Oración para el amor de San Antonio

San Antonio de Padua es conocido por muchos como un hacedor de milagros. Un número incontable de personas a lo largo de los siglos le han orado con fe y han recibido una respuesta milagrosa a sus oraciones.

Y uno de sus principales trabajos espirituales más pedidos y socorridos es el milagro de ayudar a las personas a encontrar el amor verdadero, puro y bueno.

Muchos son los testigos de los grandes alcances de San Antonio en esta materia. Así que si estás en la búsqueda de una pareja, en La Verdad Noticias te compartimos la infalible oración para el amor de San Antonio.

Oración para encontrar al amor de mi vida

Oración para encontrar al amor de mi vida

Muchas son las oraciones que se le hacen a San Antonio de Padua, sin embargo, esta es una de las más populares y suele acompañarse de una vela prendida frente al santo y 3 avemarías junto con un Padre Nuestro.

Tú que estás lleno de gloria, amor, bondad y muchas virtudes que Dios te otorgo para que pudieras realizar grandes milagros para las personas de este universo tan grande, te aclamo hoy a ti que eres bueno con todo aquel que necesita tu ayuda, que eres piadoso con todo aquel que busca la felicidad de tener un amor ideal a su lado.

Te imploro puedas concederme la dicha y la felicidad de poder encontrar el amor que me acompañará siempre, para poder encontrar a esa persona ideal, mi otra mitad, el complemento a mi vida, la pieza que me falta para armar mi mundo.

Te pido que me ayudes a encontrar esa alma gemela que espera por mí, que piensa en mí, preguntándose también en que parte del mundo estaré, pensando en el momento que podamos unir nuestras mentes, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestros corazones.

Sé que tú me escucharás y me ayudarás con mis plegarias pidiendo por mí al niño Jesús con quien estuviste siempre y al dios padre todopoderoso que te brindo de tantos dotes, de gloria y bendición para que así mi alma encuentre la felicidad junto a mi amor eterno.

Oración para el amor de pareja

Oración para el amor de pareja

Y si ya has encontrado el amor, esta es una oración que los fieles creyentes incluyen en sus oraciones para pedir para que los lazos con su pareja sean fuertes y bien cimentados.

Jesús, tú que naciste y te criaste en una familia llena de amor y de paz,

tú que fuiste testigo del amor que unió a María y San José,

tú quién eres nuestro único y verdadero Dios, escucha mi plegaria.

Hoy quiero poner en tus manos el amor que me une a mi pareja.

Tú sabes cuán importante ha sido para mí el haber podido compartir mi vida a su lado.

Cada minuto, cada día, cada mes transcurrido ha sido una oportunidad para crecer, ha sido una oportunidad para renunciar a mis actitudes individualistas y abrirme enteramente a su amor.

Te pido Señor que nos ayudes a seguir juntos todos los días de nuestra vida.

Que no haya circunstancia, que no haya dolor, que no haya adversidad que nos haga renunciar a este proyecto que has puesto en nuestras manos.

Que este hogar sea un espacio de oración, que este hogar sea un santuario levantado en tu nombre y para tu gloria.

Que no haya espacio para el pesimismo, para él no se puede.

Todo lo podemos en ti Señor que nos fortaleces, todo lo podemos en ti que eres un Señor bueno y misericordioso, todo Señor es posible para el que ama, todo es posible para el que abre su corazón a tus maravillas.

Gracias Jesús, gracias, Señor, gracias, bendito Dios. Alabado sea tu nombre por siempre.

Si en el pasado cometí algún error que haya ocasionado heridas a su corazón, te pido le ayudes a sanar esas heridas y me propongo, hoy y siempre a hacer todo lo que esté a mi alcance para recuperar el tiempo perdido y resarcir el mal que le haya ocasionado.

De la misma manera, danos salud, danos los recursos necesarios, y danos el tiempo para compartir juntos y disfrutar de tu compañía.

Desde hoy para siempre. Que tu sangre y tu Espíritu Santo sellen esta relación. Todo esto te le pido a ti que eres mi Dios y me amas, Amén.

