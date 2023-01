Oración para bendecir tu negocio y tener muchas ganancias

Oración para bendecir tu negocio y atraer clientes

Tener un negocio es sinónimo de lucha y fe, por eso muchas personas rezan estas oraciones para atraer a los clientes hacia su tienda o empresa; ya sea de forma física u online.

Oración para atraer clientes

Oh padre poderoso te agradezco por darme la oportunidad de tener un negocio,

Acudo a ti señor, porque eres el único que me puede ayudar a mejorar la situación de mi negocio, como bien sabes las ventas no están muy bien.

Pero eso no me preocupa en exceso, ya que tengo la firme convicción que a partir de este momento la situación mejorará, los clientes llegarán, las ventas mejorarán y el negocio será próspero. En ti confío señor y gracias por tus bendiciones.

Oración para atraer clientes de forma inmediata

Amado Padre, gracias por las fuerzas que me das para seguir con mi negocio, en el nombre del gran poder que tú otorgas a quien fe en ti tiene, decreto que mi negocio será provechoso, aumentará sus clientes y ventas a partir de este preciso momento.

Es mi gran deseo y se verá manifestado de forma inmediata. Este negocio representa el pan para mi familia, y tu señor que nunca me has abandonado me bendecirás a mi y a mi negocio. Gracias por ello.

Te pido padre celestial, poderoso y omnipresente que bloquees todos las energías que en nada tienen que ver con el amor de mi negocio, Gracia por eso señor.

Oración a San mateo para atraer clientes y vender mucho

Oh gran apóstol San Mateo

tú que con la ayuda de Cristo y el omnipresente

recibiste toda la gloria del cielo.

Te pido que intercedas por mí y mi negocio para aumentar las ventas y los ingresos.

De mi negocio depende mi familia, quiero que me ayudes a no dejarles sin el pan y sin lo necesario.

Intercede por mí ante quien todo lo pueda para que envíe una lluvia de bendiciones sobre mi negocio y pueda salir de esta crisis por la que actualmente estoy pasando.

San Mateo, tú que siempre me has apoyado en todo que con fe te he pedido, te agradezco de antemano por todos los clientes y las ventas que están por llegar.

Te prometo poner toda la mejor actitud y ser agradecido con dichas bendiciones, como siempre lo he sido.

Poderosa oración para bendecir mi negocio

Dios, gracias por siempre escucharme, de verdad me siento altamente agradecido contigo por todo lo que me das me ayudas a hacer y por todo lo que me darás.

Quiero en este bello día que me has regalado, pedirte tu directa bendición para mi humilde negocio, para quienes trabajamos en él y para todos los clientes que nos visitan.

Padre de luz, quiero pedirte por todos los negocios que en este momento están pasando por una mala situación, dales tu bendición y pasar la crisis, dale fuerza a los emprendedores del mundo para seguir esforzándose de la misma manera que lo haces conmigo. Gracias Padre.

