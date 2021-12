La Biblia tiene múltiples referencias a los ángeles y los arcángeles. Seres de luz, son los arcángeles que están destinados a protegernos y cuidarnos. Cada uno tiene una misión particular en la Tierra y sus reinos están muy claramente determinados, por ello, te compartimos la oración a los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel.

Los arcángeles vienen primero entre las criaturas espirituales que proclaman lo increíble de Dios. A menudo son enviados a misiones imposibles. Estos agentes tan especiales permanecen siempre ante Dios y le sirven día y noche. Cuando salen del anonimato, portan nombre de persona y, con este nombre, una función.

Los arcángeles están presentes en todas las religiones según análisis de la Biblia, el Corán y hasta el Hinduismo los mencionan. A través de un ritual u oración los podemos "llamar" para pedirles la protección o ayuda que precisamos.

¿Qué significan los nombres de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel?

Cada arcángel tiene una misión designada por Dios

Los nombres de arcángeles tienen significados especiales. Ya que son seres a quienes se les considera como representaciones de los aspectos de Dios, sus nombres reflejan los atributos divinos que se reúnen en ellos. Entender sus nombres es comprender más profundamente sus bendiciones.

El nombre del arcángel Miguel significa "Quién como Dios".

Gabriel: Al arcángel Gabriel se le asocia con la pureza y la inocencia.

Rafael: El arcángel Rafael aparece en las historias bíblicas como un gran sanador. El nombre del arcángel Rafael significa "curación de Dios".

A SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la Iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te digne librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza; que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que, mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor; que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que, defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus asechanzas, cuando salgamos de este mundo seamos presentados por tí, libres de toda culpa, ante la Divina Majestad. Amén.

ORACIÓN A SAN GABRIEL

Dios Señor nuestro, imploramos tu clemencia para que habiendo conocido tu Encarnación por el anuncio del arcángel San Gabriel, con el auxilio suyo consigamos también sus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

ORACIÓN A SAN RAFAEL

Arcángel San Rafael, que dijiste: «Bendecid a Dios todos los días y proclamad sus beneficios. Practicad el bien y no tropezaréis en el mal. Buena es la oración con ayuno, y hacer limosna mejor que atesorar oro», te suplico me acompañes en todos mis caminos y me alcances gracias para seguir tus consejos. Amén.

¿Cuál es la misión de los tres arcángeles?

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el arcángel es un ángel de alto rango. Los arcángeles reconocidos por la iglesia católica son los penúltimos, antes de los propios ángeles (tal y como lo indica el prefijo arc, que significa superior).

El día 29 de septiembre se celebra a los Santos Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, quienes aparecen nombrados en la Biblia, llevando a cabo misiones importantísimas encomendadas por Dios.

San Miguel Arcángel es uno de los principales ángeles; su nombre era el grito de guerra de los ángeles buenos en la batalla librada en el cielo en contra el enemigo y sus seguidores. Su nombre se encuentra cuatro veces en la Escritura.

San Gabriel Arcángel es uno de los espíritus más cercanos a Dios, frente a su Trono celestial. Él le reveló a Daniel los secretos del plan de Dios, anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista y a María, el de Jesús.

Es el ángel de la Encarnación y del Consuelo, en la tradición cristiana Gabriel es siempre el ángel de la misericordia.

San Rafael Arcángel, él está frente al trono de Dios, gran amigo de Tobías lo acompañó y protegió a Tobías en su peligroso viaje, curó a su padre de la ceguera y a su futura esposa de la influencia del maligno.

¿Quién es más fuerte el arcángel Gabriel o Miguel?

San Miguel Arcángel es uno de los más poderosos

Como dice la Biblia, Miguel es, junto a Gabriel y Rafael, un Arcángel, y es el encargado de derrotar a Lucifer ya que este es su eterno némesis. Cuando Lucifer desobedeció a Dios al no querer inclinarse ante la humanidad, Dios le ordenó a Miguel que le diera a Lucifer el castigo merecido por su vanidad y orgullo, y con su poder lo arrojó al infierno.

Miguel es el arcángel más poderoso, superando incluso a su hermano menor, Lucifer, y es superado sólo por Dios, la oscuridad y la Muerte, es uno de los 5 poderes más grandes en el Universo (Dios, oscuridad, Muerte, Miguel, Lucifer).

Ahora conoces la oración a los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, para solicitar algún tipo de ayuda.

