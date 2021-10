Realizar una oración a la espada de San Miguel Arcángel para prosperidad y protección, puede ayudarnos a obtener su intervención divina. Y es que las oraciones hacia las entidades espirituales es una de las mejores cosas que puedes hacer, aquí te enseñamos cómo hacerlas, que decir y a quién dirigirlas.

Arcángel San Miguel es quien se encarga de proteger, guiar e iluminar a las tropas de nuestro Señor Dios. Él es el encargado de cuidar a todas aquellas personas que creen y aman a Dios. Por esto es que no debes dudar en realizar una oración a su nombre, en especial debes invocar el poder de su espada ya que con ella es que puede combatir contra la maldad de este mundo.

Para quienes no lo saben, la espada de San Miguel Arcángel está bendecida por el poder del creador, y es empuñada por el ángel que dirige todos los ejércitos de nuestro padre Todopoderoso Dios. Muchos fieles colocan su vida en estas santas manos que no solo permite proteger tus negocios, tus bienes, tus propiedades y tu dinero. Sino que también con su espíritu de justicia.

Oración a la espada de San Miguel Arcángel contra toda maldición

San Miguel Arcángel lucha por la justicia

Además de la espada, San Miguel Arcángel tiene una balanza porque esta representa la justicia divina y se trata de un mensaje a sus devotos y aquellos que faltan a la Ley de Dios, para que entiendan que tarde o temprano la justicia se cumple.

Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Virgen Inmaculada, ángeles, arcángeles y santos del paraíso, descended sobre mí.

Fúndeme, Señor, modélame, lléname de ti, utilízame.

Expulsa de mi todas las fuerzas del mal, aniquílalas, destrúyelas, para que yo pueda estar bien y hacer el bien.

Expulsa de mí los maleficios, las brujerías, la magia negra, las misas negras, los hechizos, las ataduras, las maldiciones y el mal de ojo; la infestación diabólica y la obsesión diabólica; todo lo que es mal, pecado, envidia, celos y perfidia; la enfermedad física, psíquica, moral, espiritual y diabólica.

Quema todos estos males en el infierno, para que nunca más me toquen a mí ni a ninguna otra criatura en el mundo.

Ordeno y mando con la fuerza de Dios omnipotente, en nombre de Jesucristo Salvador, por intermedio de la virgen Inmaculada, a todos los espíritus inmundos, a todas las presencias que me molestan, que me abandonen inmediatamente, que me abandonen definitivamente y que se vayan al infierno eterno, encadenados por San Miguel arcángel, por san Gabriel, por san Rafael, por nuestros ángeles custodios, aplastados bajo el talón de la Virgen Santísima Inmaculada.



Oración a la espada de San Miguel Arcángel en latín

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.

Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae coelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

En español:

De acuerdo con la Iglesia Católica, la oración traducida dice: San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla; sea nuestra defensa contra la maldad y trampas del diablo. Mayo Dios lo reprende, nosotros oramos humildemente. Y lo hace, príncipe de O del organizador celestial, por el poder de Dios el empujón en el infierno Satanás y todos los espíritus malos que rondan sobre el mundo para la ruina de almas. Amén.



¿Qué significa la espada de San Miguel Arcángel?

Son 7 los santuarios unidos por la espada de San Miguel

Se conoce a la "espada de San Miguel", a una línea imaginaria, que une siete monasterios dedicados a San Miguel Arcángel, que se extiende desde Irlanda hasta Israel. La mayoría de estos santuarios obtuvieron sus nombres debido a las apariciones de San Miguel en estos lugares.

Algunos ven esto como una señal, haciendo referencia a la batalla entre San Miguel y Lucifer. También se le conoce como la “línea sagrada de San Miguel” o “línea de San Miguel”.

Hay oraciones también de San Miguel Arcángel para la buena suerte y fortuna. Sin embargo, en esta ocasión te compartimos la oración a la espada de San Miguel Arcángel para prosperidad y protección, en caso de que requieras de su intervención divina, para resolver algunos de los problemas que te aquejan.

