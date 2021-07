Oración a la Virgen del Carmen para pedir bendiciones

La Virgen del Carmen, también conocida como Nuestra Señora del Carmen, es una de las figuras más veneradas de la religión católica, quien recibe su nombre por su aparición en el Monte Carmelo en Tierra Santa.

En países como España, México y otras naciones de Latinoamérica, es especialmente venerada gracias a la labor de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, cuyos miembros son conocidos como carmelitas.

Los días 16 de julio es cuando se celebra el Día de la Virgen del Carmen, cuando sus devotos dedican misas, oraciones y rezos especialmente dedicados a Nuestra Señora del Carmen, algunas de las cuales te presentamos en La Verdad Noticias a continuación.

Oración a la Virgen del Carmen

A más de 768 años de la aparición de la Virgen del Carmen, los fieles devotos le rezan para pedir protección, favores o simplemente bendiciones para uno mismo y sus seres queridos ya sea en cuanto a salud, trabajo o amor. Con esta oración puedes invocar a la virgen.

“¡Oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen! Vos, que miráis con ojos de particular bondad al que viste vuestro bendito Escapulario, miradme benignamente y cubridme con el manto de vuestra maternal protección.

Fortaleced mi flaqueza con vuestro poder, iluminad las tinieblas de mi entendimiento con vuestra sabiduría, aumentad en mí la fe, la esperanza y la caridad. Adornad mi alma con tales gracias y virtudes que sea siempre amada de vuestro divino Hijo y de Vos

Asistidme en vida, consoladme cuando muera con vuestra amabilísima presencia, y presentadme a la augustísima Trinidad como hijo y siervo devoto vuestro, para alabaros eternamente y bendeciros en el Paraíso. Amén”.

¿Qué se pide a la Virgen del Carmen?

Puedes pedir sabiduría y protección a la Virgen del Carmen

Existen varias oraciones para pedir favores y agradecer a la Virgen del Carmen; entre los principales “favores” que se le pueden pedir está la protección ante las adversidades, el superar obstáculos y rezar por sabiduría ante las problemáticas.

Cuando Nuestra Señora del Carmen nos concede alguna de sus bendiciones, los devotos católicos destacan la importancia de agradecerle por su apoyo, para lo cual se recomienda la siguiente oración.

“¡Oh Virgen Santa del Carmen! Jamás podremos corresponder dignamente a los favores y gracias que nos has hecho al darnos tu santo Escapulario. Acepta nuestro sencillo, pero hondamente sentido, agradecimiento y, ya que nada te podemos dar que seadigno de Ti y de tus mercedes...

Ofrecemos nuestro corazón, con todo su amor, y toda nuestra vida, que queremos emplear en el amor y servicio de tu Hijo Señor nuestro, y en propagar tu dulce devoción, procurando que todos nuestros hermanos en la fe, con los cuales la divina Providencia nos hace convivir y relacionar, estimen y agradezcan tu gran don…

Todos nuestros hermanos vistiendo el santo Escapulario, y que todos podamos vivir y morir en tu amor y devoción. Amén”.

Oración a la Virgen del Carmen por las almas del purgatorio

Virgen del Carmen intercede por las almas del purgatorio

Las oraciones y milagros a la Virgen del Carmen también pueden dedidcarse especialmente a las almas del purgatorio, debido a que Nuestra Señora del Carmen es conocida como la "abogada" de las almas enviadas a esa "dimensión". Puedes pedirle su intervención por ellas con esta oración.

"Virgen Santísima, te pido que, así como me acuerdo de las benditas almas del Purgatorio, se acuerden de mí los demás, si he de ir allá a satisfacer por mis pecados. En ti, Madre mía, pongo toda mi confianza de hijo, y sé que no he de quedar defraudado. Amén".

Con estas oraciones a la Virgen del Carmen, podemos pedirle cualquier protección y favor a la Santa patrona de los carmelitos, además de agradecer sus bendiciones y apoyo a nosotros y nuestras familias.

