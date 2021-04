La oración a la Virgen de Guadalupe es una de las más famosas entre los fieles de la religión católica, especialmente en México donde la Virgen María es muy querida, y es que muchos acuden a ella, para solicitar su ayuda ante todo tipo de males, desde enfermedades, hasta milagros y para encontrar el amor.

Los católicos cuentan con una gran variedad de oraciones para solicitar ayuda a la madre de Nuestro Señor Jesucristo, y de acuerdo con el sitio oficial de la Basílica de Guadalupe virgendeguadalupe.org.mx, las hay para los siguientes ámbitos:

Para los enfermos (para pedir ayuda y salvarlos)

Familia (para que los hijos y esposos vivan en armonía)

Trabajo (para protección)

Difuntos (para que descansen en paz)

Jóvenes (se incluye el amor)

Sanación (se puede curar el alma)

Por la paz (del mundo)

Tradicionales (Algunas como Reina del Cielo, Salve, Ave María)

Aunque son muchas las maneras para solicitar ayuda a la Virgen María, la oración a la Virgen de Guadalupe más destacada es la que compuso el Papa Juan Pablo II, la cual dio a conocer en México en enero de 1979.

Ahora ya lo sabes, la Virgen de Guadalupe, Santa Patrona de México es muy amada en nuestro país y si deseas convertirte en su devoto, puedes comenzar por rezarle. a continuación, te compartimos la oración a la Virgen de Guadalupe creada por Juan Pablo II.

¿Cuál es la oración de la Virgen María?

Papa Juan Pablo II dio a conocer en el año 1979 en México la oración a la Virgen de Guadalupe. Foto: www.infobae.com

Las oraciones a la Virgen de Guadalupe son muy efectivas cuando se rezan con mucha fe, especialmente esta que fue compuesta por el Papa Juan Pablo II quien se declaró como uno de sus máximo devotos.

¡Oh Virgen Inmaculada,

Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia!

Tú, que desde este lugar manifiestas

tu clemencia y tu compasión

a todos los que solicitan tu amparo;

escucha la oración que con filial confianza te dirigimos,

y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro.

Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso,

a Ti, que sales al encuentro de nosotros, los pecadores,

te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos,

nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores.

Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos;

ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado,

Señora y Madre nuestra.

Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino

De una plena fidelidad a Jesucristo a su Iglesia:

No nos sueltes de tu mano amorosa.

Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos

Los Obispos, para que conduzcan a los fieles por senderos

de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios

y a las almas.

Toda oración a la Virgen de Guadalupe es milagrosa si se dice con fe. Foto: enlacecatolico.info

Contempla esta inmensa mies, e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el Pueblo de Dios, y otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios.

Concede a nuestros hogares

la gracia de amar y de respetar la vida que comienza

con el mismo amor con el que concebiste en tu seno

la vida del Hijo de Dios.

Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias,

Para que estén muy unidas, y bendice a la educación de nuestros hijos.

Esperanza nuestra, míranos con compasión,

Enséñanos a ir continuamente a Jesús y, si caemos, ayúdanos

a levantarnos, a volver a Él, mediante la confesión de nuestra culpas

y pecados en el sacramento de la Penitencia,

que trae sosiego al alma.

Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos,

Que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra.

Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia,

Con nuestros corazones libres de mal y de odios,

Podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz,

que vienen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,

que con Dios Padre y con el Espíritu Santo,

vive y reina por los siglos de los siglos.

Amén.

Ahora ya lo sabes si deseas solicitar ayuda a la Madre de Dios, no hay más efectivo que esta oración a la Virgen de Guadalupe.

¿Cómo pedir un milagro a la Virgen de Guadalupe?

Esta oración a la Virgen de Guadalupe es milagrosa. Foto: eleconomista.com.mx

Para conseguir milagros de la Virgen de Guadalupe lo único que tienes que hacer es rezar con mucha devoción, y claro elegir la oración a la Virgen de Guadalupe correcta según sea tu petición, aunque claro hay aspectos básicos que tienes que seguir para lograrlo con éxito, y son los siguientes:

Primero encuentra una posición cómoda ya sea acostado o sentado Después enfoca tu concentración en el milagro que deseas solicitar con la oración a la Virgen de Guadalupe Luego recita o lee la oración elegida para el milagro Posteriormente guarda en silencio y deja que tu fe te de paz Ahora deja que tu oración a la Virgen de Guadalupe te tranquilice y déja todos en manos de la madre de Dios En caso de que puedas dormirte, hazlo, esto hace más poderosa tu oración

A continuación, te compartimos la oración a la Virgen María más famosa para pedir milagros, de acuerdo con el sitio oficial de la Basílica de Guadalupe.

Amorosísima y tierna Madre mía. En quien he puesto toda mi confianza no se con que voces pedirte, me alcances del Sagrado Corazón las gracias que solicito.

Yo apuro mi mente y en ella no encuentro frases que interrumpan mi dolor.

He llorado Señora, pero mis lágrimas carecen de elocuencia, he suplicado mucho, mucho pero mi aliento corrompido en la maldad, tal vez no llegará a tus pies. María dulce Madre, tú que conoces el lenguaje de tus hijos, traduce el mío balbuciente y torpe; aclara mi humilde petición y se tú quien me interprete para con Jesús: Dile que no se hablar, que mi lengua de mortal sólo vierte frases en el idioma de los hombres.

Haz Señora que fije sus divinos ojos en esta alma pobre que expira en el dolor. Pídele y ruégale que corone mis deseos, que favorezca mis peticiones y que escuche esta oración en memoria de sus agonías. Y aunque él nada me conceda ¿Tú me desampararas Madre mía?, ¿Quedarán sin ser escuchadas las súplicas que hoy te hago? En fin, Señora, si no encuentro remedio a mis congojas, tú pediste y no me conviene, que se haga tu santísima voluntad. Son las amarguras, que por mis culpas merezco. Amén.

Madre de Dios y Madre mía, ruega por mí y por el mundo entero… (3 veces)

Es muy importante que esta oración a la Virgen de Guadalupe la rezes con mucha fe, y que al término realmente dejes todo en las manos de la Madre de Nuestro Señor Jesucristo.

¿Cuál es el color de la vela de la Virgen de Guadalupe?

Prender una veladora blanca y rezar la oración a la Virgen de Guadalupe es uno de los rituales más populares para pedirle ayuda a la madre de Dios. Foto: Pinterest

Para crear tu altar para la virgen solo tienes que reunir los siguientes elementos, mismos que tendrás que adecuar según tu espacio y economía. Recuerda siempre tener a la mano tu oración a la Virgen de Guadalupe.

Una imagen de la Virgen de Guadalupe Flores Veladora Una Biblia Se puede poner una bandera de México o del país de origen

Este es un altar típico donde se suele rezar la oración a la Virgen de Guadalupe. Foto: crsespanol.org

Respecto al color de la veladora que debes poner en tu altar, debes saber generalmente se usan blancas, aunque, hay quienes según el tipo de petición que desean hacer a Nuestra Señora, lo hacen con diferentes colores, por ejemplo, cuando se pide protección hay quienes usan una de color rosa, y claro rezan la oración a la Virgen de Guadalupe más adecuada para su petición.

