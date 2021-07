Oración a la Virgen Rosa Mística para celebrar la aparición de la Virgen María

La historia de la oración a la rosa mística cuenta que la madre de Jesús se le apareció en varias ocasiones, en Italia, a una enfermera de nombre Pierina Guilli. La primera fue en el pueblo de Montichiari en 1947 y más tarde en Fontanelli.

En una segunda aparición ocurrida el domingo 13 de junio de 1947, Pierina le preguntó que por favor le dijera quién era. La Virgen le respondió: Soy la Madre de Jesús y Madre de todos vosotros. Nuestro Señor me envía para implantar una nueva devoción mariana en todos los institutos así masculinos como femeninos, en las comunidades religiosas y en todos los sacerdotes.

Deseo que el 13 de cada mes se me consagre como día mariano y los doce precedentes sirvan de preparación con una oración a la rosa mística, como las oraciones a la virgen del Carmen. Su rostro se iluminó de alegría y continuó: En ese día derramaré sobreabundancia de gracias y santidad sobre quienes así me hubieran honrado.

Oración a la Rosa Mística para la salud y otros milagros

Oración a la Rosa Mística

A continuación La Verdad Noticias te comparte la oración a la rosa mística para pedirle por la salud y los enfermos, también puedes consultar más oraciones en este link.

Oración a la rosa mística para la salud

Oh Virgen Rosa Mística, nos presentamos ante tu presencia dándote todo el honor que te mereces y rogándote para que a través de tu intervención maravillosa recibamos un regalo tan grato como lo es la buena salud física y mental, que podamos disfrutar de nuestra vida al máximo sin perdernos ningún momento de gozo y júbilo.

Entendemos que la buena salud es muy importante para nosotros como humanos en la carne, por eso te pido que seas tú rodeándonos con tu manto poderoso para que de esta manera no seamos atacados por ningún ente capaz de dañar nuestro organismo, además no solo te pedimos bienestar físico y mental sino también espiritual, danos nuevas fuerzas para pelear la buena batalla de la fe, y que sea el Santo Espíritu del Padre Celestial guiándonos en este largo camino. Amén.

Oración a la rosa mística para Enfermos

Santa Madre, Rosa Mística, primero que nada quiero agradecerte por todas tus intervenciones en pasadas ocasiones, porque nunca me has abandonado cuando más lo necesité y sé que no lo harás ahora, esta vez mi oración es para interceder por todos los que actualmente se encuentran débiles de salud, esos que están asediados por la enfermedad, esa enfermedad que solo acarrea malos sentimientos a los que las padecen.

Te ruego para que hagas uno de tus milagros y todos los enfermos reciban sanidad que viene de lo alto, que estos luego de ser sanados cuenten tus maravillas a todos los que les rodean. Gracias por escucharme Maravillosa Rosa, sé que tu obraras en cuanto menos me lo esperé, sorprendiéndome con tu acto milagroso, porque grande eres, gracias a tu hermosa presencia y santidad, me despido dejando esta humilde petición delante de ti, bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén.

Significado de la Rosa Mística

Significado de la Rosa Mística

Las apariciones comienzan en 1947 en Montichiari que es el nombre de un pueblo en Italia y la escogida para mostrarse al mundo fue una enfermera de nombre Pierina Gilli, esta señora fue la elegida y sus apariciones fueron en tres etapas, en la primera aparición la virgen Rosa Mística aparece con tres espadas clavadas en su corazón, refleja tristeza en su cara y llanto desconsolado esta vez solo dijo estas palabras: Oración a la rosa mística, penitencia y reparación.

La primera espada significa la pérdida culpable de la vocación sacerdotal o religiosa. La segunda espada, la vida en pecado mortal de personas consagradas a Dios. La tercera espada, la traición de aquellas personas que al abandonar su vocación sacerdotal o religiosa, pierden también la fe y se convierten en enemigos de la Iglesia.

En este mismo año la virgen repite su aparición por segunda vez, su vestuario era blanco y esta vez en lugar de espadas había en su pecho tres rosas de colores diferentes una blanca, una dorada y una roja, todas con un mensaje y simbolismo diferente. La blanca significa la oración, la roja el espíritu de sacrificio y la dorada penitencia.

La Virgen apareció en varias ocasiones en Montichiari. Después pasados algunos años, reanudó sus apariciones en Fontanelle, un barrio de Montichiari, donde se halla una fuente de agua en una gruta, si deseas conocer la historia completa de virgen y la oración a la rosa mística que puedes rezar consulta la información en este link religioso.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!