San Miguel Arcángel, el ángel que tiene a su cargo los ejércitos de Dios, es el más indicado para pedir ayuda cuando otros intentan hacernos daño o algún mal como te hemos compartido anteriormente en La Verdad Noticias.

Al ser el ángel guerrero, quien incluso es representado con su armadura y espada romanas, siempre está listo para brindar protección a la humanidad y a los devotos que rezan por su bienestar y el de sus seres amados.

Si necesitas su intervención para protegerte de quienes buscan lastimarte, te presentamos la oración s San Miguel Arcángel para defendernos de nuestros enemigos, cuidarnos de las envidias y protegernos de los celos de otras personas.

El ángel guerrero nos protege ante cualquier enemigo

Oración a San Miguel Arcángel contra los enemigos

"¡Oh poderoso y celestial San Miguel arcángel! el más cercano a la Divinidad, el defensor celestial sin derrotas, icono de las peleas y la gloria victoriosa sobre las maldades, nuestro arcángel, tan perfecto y tan limpio.

Mantenednos firmes contra toda afrontación que se nos presente, para que podamos llegar a nuestra pureza interior, oriéntanos y llévanos sanos y salvos por nuestros senderos para que con tu virtud nos ampares día y noche en nuestras vidas.

Te pedimos que nos ayudes: De mano con los Serafines obsequianos la dicha de abandonar nuestro pecados y rellena nuestros corazones del divino amor de Dios.

De mano con los Querubines protégenos de los robos, de las insinuaciones, tentaciones e incitaciones que nuestro enemigo propong y purifica nuestras almas con tu manto de humildad.

De mano con los Tronos jamás dejes que seamos controlados y seamos servidores de los espíritus malvados, por la opresión, abusos y corrupciones, por magia negra y brujería, bríndanos la dicha de saber utilizar a la perfección nuestro sentidos y corrige nuestras malas mañas.

De mano con las Dominaciones cuida nuestra fe y concédenos sabiduría y entendimiento.

De mano con los Poderes escucha nuestras peticiones concédenos una actitud amable para ser serviciales y honestos con los demás.

De mano con las Virtudes libéranos de nuestros enemigos, de falsas palabras, de malcriados, vergüenzas y blasfemias, de los envidiosos, agobiaciones y odio, de los celos y los maltratos, de los violentos y despiadados agresores.

De los desquiciados y ansiosos, de los infortunios y desgracias… de absolutamente todo mal que me atormente me hiera y me utilice.

De mano con los Principados ilumíname con el deseo vivaz de desatarnos, tanto a mi familia, como a mis amistades, conocidos y resto de personas que nos rodean, de enfermedades físicas y mentales pero, más que nada, de las espirituales.

De mano con los Arcángeles convence a nuestro señor de que nos ayude y nos convierta en palabras andantes de nuestro señor Jesucristo, para que vivamos en alegría, mucho gozo y llenos del amor divino y así de esta manera, podamos compartirla, a través de nuestras acciones a los demás.

De mano con los Ángeles cuídanos en el transcurso de esta vida prestada, dame tu mano cuando agonice para que seas tú quien me guíe hasta el cielo para disfrutar con ellos la admiración de la Gloria Eterna de Dios.

Que así sea, San Miguel Arcángel. Amén".

