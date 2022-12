Oración a San Marcos de León para dominar, amansar y vencer

Aunque no fue un discípulo directo de Jesús, San Marcos es el autor de uno de los cuatro Evangelios y desempeñó un papel vital en su difusión como misionero en la iglesia primitiva.

El símbolo de este santo es el león, ya que predico muchos años en el desierto, teniendo que luchar, amansar, vencer y dominar a muchos animales, incluido el león. Por lo que se le pide su intercesión para dominar a los enemigos. En La Verdad Noticias te compartimos las oraciones más poderosas para pedir su ayuda.

Oración a San Marcos de León para amansar enemigos

¡Oh santo justo y protector! ¡Bendito San Marcos de León! Tú que evitaste la desgracia del dragón, tú que a pesar de tus propias flaquezas y confiando en la gracia y fortaleza del Señor, con humildad y firmeza sometiste fieras y enemigos, te ruego confiadamente y con gran fe: amansa los corazones, los malos sentimientos y los malos pensamientos de todo aquel que contra mí esté, de todo aquel que mi mal y ruina quiera, piense o desee.

Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum. Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum.

Con tu fuerza y poder y con la ayuda de san Juan y del Espíritu Santo si ojos tienen, no me miren, si manos tienen, no me toquen, si lenguas tienen, no me hablen, que con los hierros que tengan, a mí no me hieran, ayúdame con tu mediación a: (pedir lo que se quiere conseguir).

Paz, paz, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo Dominum Nostrum. San Juan si tus amigos vienen, déjalos llegar. San Marcos si los justos llegan, déjalos acercar. Paz, Paz, Cristo, Cristo, Cristo Dominum Nostrum.

San Marcos de León, así como calmaste la sed del león y a tus pies dominado se quedó, calma a mis adversarios y a todo el que busque mi mal, véncelos para que no puedan dañarme, amánsalos, que no acerquen a mí, domínalos, para que no lleguen hasta mí. Paz, paz, Cristo, Cristo, Cristo Dominum Nostrum.

Mi enemigos son bravos como el león, pero amansados, rendidos y dominados serán por San Juan y el poder de San Marcos de León. Paz, paz, Cristo, Cristo Dominum Nostrum. Así sea.

Oración a San Marcos de León para casos muy difíciles

Esta oración es muy milagrosa, por lo que goza de gran popularidad, tal como lo son las plegarias a San Antonio. Para hacerla solo requieres tener mucha fe y poner en tu corazón lo que quieres pedirle al santo.

¡Oh! Mi glorioso San Marcos de León, yo te enaltezco, ya que dedicaste tu vida a cumplir los designios de Jesucristo. Te venero e idolatro porque describiste en papel la vida perfecta de nuestro señor, pero más te admiro porque amansas a los leones, hasta ponerlos a tus pies como corderitos.

El día de hoy vengo ante ti para que socorras a (nombrar el favor), ya que eres el único que me puede ayudar. Estoy seguro de tu bondad, buena voluntad y generosidad, por lo tanto, tengo la convicción de que me brindarás tu sagrado auxilio.

Te pido que hagas que aquello que deseo se haga realidad, porque el bien siempre triunfa sobre el mal y Jesucristo te concedió el don de la misericordia para que tú jamás abandones a los que en ti creemos. Amén.

