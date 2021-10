En estos tiempos donde el sufrimiento y la angustia pueden tomarnos de un momento a otro acudir a la oración a San Judas Tadeo es una opción para muchas personas de fe, sobre todo en la Iglesia católica se dice que este santo está ansiosamente esperando la llamada de auxilio.

Y es que este es el santo de las causas imposibles, de los desesperados, por lo que en La Verdad Noticias te dejamos la Oración a San Judas Tadeo para pedir un milagro.

“Oh venerado San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús. Muchos son los que te honran y te invocan en el mundo entero, como el patrón de los casos imposibles y de las causas desesperadas. Ruega por mí, que me siento tan impotente y solo”.

“Por favor, consígueme ayuda visible y rápida. Ven pronto en mi auxilio en este momento de gran tribulación que aflige a mi alma para que pueda recibir el consuelo y la ayuda del cielo en todas mis necesidades, pruebas y sufrimientos, particularmente en esta (realiza aquí tu petición) y que pueda alabar a Dios contigo por siempre”.

“Te prometo, bendito San Judas Tadeo, que siendo siempre conscientes de este gran favor que me alcanzarás, que siempre te honraré como mi poderoso patrono especial, y fomentaré con enorme gratitud, tu maravillosa devoción. Amén”.

¿Cuál es la oración de San Judas Tadeo más poderosa para casos difíciles?

San Judas Tadeo y su oración más poderosa.

Una oración de San Judas Tadeo que suele preguntarse es sobre ¿cuál es la más poderosa para los casos difíciles?. Como se ha dicho, este santo se caracteriza por ofrecer consuleo, esto debido a su historia.

La más poderosa oración de San Judas Tadeo:

“San Judas, bendecido apóstol, tú que supiste ser fiel a Jesús, acompañándolo como un fiel siervo, patrono de los casos difíciles y desesperados, te suplico que me ayudes a vencer mi desconsuelo y mis dificultades, que hoy me agobian”.

“Bendíceme con el milagro que tanto necesito: (pedir el milagro que necesitamos). Acuérdate siempre de mí, para no sentirme abandonado, y ser siempre fiel a mi fe, al igual que tú le fuiste fiel a Jesús, y de esa forma seguirte y honrarte toda mi vida. Amén”.

Oración a San Judas Tadeo para el trabajo y el dinero

Te dejamos dos oraciones, una para el trabajo y otra para el dinero.

Una oración a San Judas Tadeo es para el trabajo y el dinero ya que es a causa de la falta de dinero que se dan las situaciones más tormentosas.

Si bien en esta ocasión no presentaremos una única oración a San Judas Tadeo para el trabajo y el dinero, si te dejaremos dos individuales para cada una de las situación.

Oración a San Judas Tadeo por el trabajo

“San Judas de Tadeo, patrono de los casos difíciles, acudo a ti, por este problema que tengo en mi trabajo. Ayúdame a conservar mi empleo, Lléname de gracia ante los ojos de mis jefes y dame la sabiduría que necesito para hacer mi trabajo con excelencia”.

“Que la provisión nunca falte en mi casa, bendice mi lugar de trabajo y permite que pueda superar estas dificultades. Amén”.

Oración por dinero

“Bendito apóstol y fiel seguidor de Jesús, No me abandones en este momento de dificultad. Me encuentro en un aprieto financiero, ayúdame a conseguir el dinero que necesito para subsistir”.

“Ábreme la puerta de la abundancia y de la prosperidad y que más nunca me falte la provisión para mi hogar, poderoso San Judas de Tadeo, escucha mi súplica. Amén”.

