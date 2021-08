Oración a San Judas Tadeo para casos difíciles y desesperados

En la religión católica San Judas Tadeo es un poderoso santo es conocido por su milagrosa intercesión ante los casos difíciles y desesperados. Por ello, en La Verdad Noticias te daremos a conocer la Oración a San Judas Tadeo la cual es una de las más populares y efectivas.

Oración a San Judas Tadeo

Glorioso apóstol San Judas Tadeo

siervo fiel y amigo de Jesús,

tú que eres el bendito patrón

de los casos difíciles y desesperados,

ruega e intercede por mí con presteza,

pues me encuentro lleno de agobios

en esta hora de gran desdicha.

Mi muy sagrado san Judas Tadeo

socórreme visible y prontamente,

por favor, no desoigas mi petición,

pues yo acudo a ti con impaciencia

y con la mayor de las esperanzas,

me acerco a ti sabiendo que es grande tu bondad

y no dejas de ayudar a quien a ti recurre

en sus penas y aflicciones, en sus tribulaciones,

aunque por tu nombre fueras tachado de desleal.

Te prometo, glorioso y servicial san Judas

recordar siempre este gran favor,

que estoy seguro recibiré de tus manos,

y no dejar nunca de honrarte

como mi más poderoso protector

y mi grandísimo benefactor,

hoy te pido ayuda y tu poderosa mediación

para solucionar este muy difícil problema

que es causa de mi desesperación:

(En este momento de la Oración a San Judas Tadeo se hace con fervor la petición).

Se que tu me puedes ayudar e interceder por mi ante el Señor,

pues no dejas de socorrer a los que con fe a ti acuden,

te suplico: ruega por mí, sabes que te necesito

y aunque mi solicitud es difícil tu poder es grande,

y más grande es aun tu generosidad hacia los hombres.

"San Judas Tadeo, Apóstol Glorioso,

haced que mis penas se vuelvan gozo."

(Esta última estrofa se repite tres veces,

con mucha devoción y esperanza,

y confiando plenamente en san Judas Tadeo

que con presteza responde a las peticiones).

Siempre te tendré presente en mi vida y en mis oraciones.

Gracias san Judas Tadeo por auxiliarme,

gracias por ser bueno y comprensivo,

por ser eficaz abogado y amable protector

con los que te invocan en sus tribulaciones.

En el nombre del Padre, y del Hijo,

y del Espíritu Santo.

Amén.

Al finalizar la oración a San Judas Tadeo se rezar el Credo, Padrenuestro y Gloria.

Ahora que ya conoces la oración a San Judas Tadeo para casos difíciles y desesperados, debes saber que a este santo se le relaciona con la escritura, pues se cree que la fluidez en la oratoria y la redacción eran dos de sus grandes virtudes. Por eso los religiosos realizan el Rosario a San Judas Tadeo.

Es por ello que además de a oración a San Judas Tadeo para casos difíciles y desesperados, es considerado el santo del periodismo, el trabajo, las causas justas e imposibles, así como de migraciones.

¿Cuál es la oración más poderosa para casos difíciles?

Los fieles suelen orarle a San Judas Tadeo por milagros.

En La Verdad Noticias hemos dado a conocer la letra de cantos a San Judas Tadeo, pero ahora sabrás cuál es la oración a San Judas Tadeo más poderosa.

¡Oh gloriosísimo Apóstol San Judas! Siervo fiel y amigo de Jesús. El nombre del traidor que entregó a tu querido Maestro en manos de sus enemigos ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado, pero la Iglesia te honra e invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y desesperados.

Ruega por mí que soy tan miserable y haz uso, te ruego, de ese privilegio especial a ti concedido de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza.

Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que reciba los consuelos y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente (decir la súplica por la que se pide), y para que bendiga a Dios contigo y con todos los escogidos por toda la eternidad.

Si necesitas de algún milagro y eres un fiel creyente de este santo, esta es la oración a San Judas Tadeo para casos difíciles y desesperados más poderosa que se conoce.

¿Cómo se le pide un favor a San Judas Tadeo?"

Recuerda el procedimiento para pedir favores.

Para pedirle un favor y no solo la oración a San Judas Tadeo, es preciso leer la oración, de hecho hay imágenes con el santo. Pero no se debe olvidar que encender una vela verde, ya que si no se realiza este paso el santo no recibe la petición. Considera que es más efectivo si se ruega el día 28 de cada mes.

